Toda la información está disponible en la página web del BOP Jorge Meis

El Concello de Narón ha publicado recientemente dos documentos distintos en el Boletín Oficial da Provincia da Coruña (BOP), ambos relacionados con plazas para formar parte del personal municipal.

El primero consiste en los resultados de las 46 personas que se presentaron a las pruebas del proceso selectivo de la plaza de auxiliar administrativo (categoría C2). Además de las notas, el escrito incluye la propuesta de nombramiento al aspirante que obtuvo la calificación más alta, que ha sido un 16,30 sobre 20.

Por otro lado, el segundo es el listado definitivo de los admitidos y excluidos en las oposiciones a conserje. De los 65 inscritos, 58 continúan en el concurso. Concretamente, el tribunal se constituirá el próximo miércoles 2 de diciembre, a las 9.30 horas, en la quinta planta del Ayuntamiento, mientras que el primer ejercicio se celebrará al día siguiente, a las 10.00, en las instalaciones del Pazo da Cultura de Narón. Asimismo la publicación especifica que los aspirantes no podrán entrar en el espacio donde se va a realizar el examen con ningún dispositivo electrónico programable o con capacidad para almacenar voz o transmitir datos. A su vez, estará totalmente prohibido el uso de relojes digitales que permitan tanto recibir como emitir cualquier tipo de información.

Finalmente, desde el Ayuntamiento recuerdan a los interesados en ambos procesos selectivos que pueden consultar los documentos en la web oficial del Boletín Oficial da Provincia da Coruña.