La librería Day y la biblioteca municipal acogerán este jueves dos presentaciones literarias
Carmen Blanco Sanjurjo y Manuel Patinha serán los autores que darán a conocer sus nuevas obras
La agenda cultural de Narón ofrecerá este jueves dos citas para los amantes de la literatura.
En primer lugar, a las 18.00 horas, la biblioteca municipal acogerá la presentación de ‘A Casa D´A Faísca’, el nuevo libro de Manuel Patinha. La obra del escultor, pintor y grabador narra la huella que dejaron en el autor espacios como la vivienda que titula el trabajo y las personas que forman parte de su vida, así como el mundo de los vínculos y el trabajo.
El acto no sólo contará con la presencia del artista portugués afincado en la localidad, sino que también intervendrán la alcaldesa, Marián Ferreiro, y el escritor y profesor Eduardo Fra Molinero. Tras la presentación, los asistentes podrán adquirir ejemplares del libro, que Patinha firmará con un dibujo.
Por otra parte, a las 19.30 horas, la librería Day retomará su programación literaria de la mano de Carmen Blanco Sanjurjo y su última novela, ‘El fuego en la piedra’, que supone el segundo volumen de la trilogía ‘Gorriones y Halcones’. En la obra, que cuenta con banda sonora original de Xurxo Romaní, la autora ferrolana da continuidad a la historia iniciada con ‘El viento en la piedra’, ambientada en la Galicia del siglo XV.