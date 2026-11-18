El artista portugués presentará su nuevo libro en la biblioteca municipal Martín Barreiro

La agenda cultural de Narón ofrecerá este jueves dos citas para los amantes de la literatura.

En primer lugar, a las 18.00 horas, la biblioteca municipal acogerá la presentación de ‘A Casa D´A Faísca’, el nuevo libro de Manuel Patinha. La obra del escultor, pintor y grabador narra la huella que dejaron en el autor espacios como la vivienda que titula el trabajo y las personas que forman parte de su vida, así como el mundo de los vínculos y el trabajo.

El acto no sólo contará con la presencia del artista portugués afincado en la localidad, sino que también intervendrán la alcaldesa, Marián Ferreiro, y el escritor y profesor Eduardo Fra Molinero. Tras la presentación, los asistentes podrán adquirir ejemplares del libro, que Patinha firmará con un dibujo.

Por otra parte, a las 19.30 horas, la librería Day retomará su programación literaria de la mano de Carmen Blanco Sanjurjo y su última novela, ‘El fuego en la piedra’, que supone el segundo volumen de la trilogía ‘Gorriones y Halcones’. En la obra, que cuenta con banda sonora original de Xurxo Romaní, la autora ferrolana da continuidad a la historia iniciada con ‘El viento en la piedra’, ambientada en la Galicia del siglo XV.