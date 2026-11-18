La escuela acoge todos los días a casi 400 personas Daniel Alexandre

Al igual que sucede en cualquier edificio, los centros educativos precisan determinadas labores para asegurar su correcto mantenimiento y, de este modo, garantizar tanto el aprovechamiento de las instalaciones como la seguridad de las mismas.

Sin embargo, algunos están viviendo una situación límite, como es el caso del CEIP A Solaina (Narón), que cuenta con 335 estudiantes y 33 profesores, cuatro profesionales pertenecientes al cuadro de personal no docente y, aproximadamente, una decena de trabajadores en los servicios de limpieza y comedor.

Desde la escuela afirman que esta acumula numerosos desperfectos que condicionan las clases y suponen un riesgo considerable. Su director, Nel Comba, asegura que llevan cuatro años reivindicando una reforma integral por un panorama que se ha ido complicando con el paso del tiempo. “Realmente, ya tendríamos que ir a un problema de origen, con la propia construcción del colegio en 1982. En aquel momento, se construía con urgencia porque existía la necesidad de tener rápidamente puntos educativos para poder llegar a todas las necesidades que había por aquel entonces y se edificó mal”, comenta

Los baños, casi inutilizados, siguen siendo los mismos que hace 45 años Juan Rey-Cabarcos

Aseos en mal estado

Concretamente, el maestro señala que hay “pequeños defectos, como en cualquier otra escuela”, pero otros están afectando enormemente al día a día del alumnado, los docentes y el resto de la plantilla. “Los baños no están como deberían para niños y niñas de edades entre los tres y los 12 años”, lamenta Comba, además de añadir que se trata de unos aseos que siguen siendo los mismos que hace 45 años y que varios estudiantes se niegan a ir a hacer sus necesidades mayores, lo que evidencia el mal estado en el que se encuentran los baños del centro.

Otro de los principales desperfectos es la falta de aislamiento, que prácticamente obliga tanto a los pequeños como a los profesores a no quitarse ni una pieza de ropa. “Que pases frío en invierno dentro del aula es otra distorsión. Los niños pueden estar a veces más pendientes de llevar puesto su abrigo porque la calefacción, aunque esté encendida, no rinde al máximo y es imposible estar en clase”, critica Nel Comba.

La gota que colma el vaso

Si estos desperfectos ya suponen de por sí un auténtico reto para la escuela, hay un tercero que empeora todavía más la situación: el tejado. Más allá de estar hecho con uralita, el colegio lleva desde su construcción sin restaurarse. Además, teniendo en cuenta que este peligroso material tiene una vida útil de entre 30 y 50 años, no es de extrañar que haya terminado agrietándose, convirtiendo las clases en algo más que espacios acumuladores de goteras.

“Literalmente, llueve en las aulas durante los meses más crudos del invierno. No es que sea algo habitual, pero cuando sucede hace que los niños no estén centrados”, asevera el director del CEIP A Solaina.

Los ataúdes dan paso a los cascos de obra en el inicio del curso del CEIP A Solaina Más información

Asimismo, indica que la denominada ‘Aula de la calma’, a la que solían acudir con pequeños que necesitasen relajarse, se encuentra inoperativa. “Es la peor que está de todo el centro. Prácticamente, tenemos que desistir de llevarlos porque es una situación límite. El olor a humedad es terrible y las filtraciones de agua son constantes desde que empiezan las lluvias hasta que acaban. Y en esa parte sí que nos afecta especialmente porque ahí es imposible llevar a cabo nuestra labor”, lamenta, aparte de comentar que en el resto se van adaptando lo mejor que pueden mediante la colocación de cubos.

Dejando a un lado las condiciones en las que tienen que trabajar los docentes, Nel Comba reconoce que tanto él como sus compañeros están sufriendo, especialmente, “por nuestro alumnado, al que protegemos y tenemos cariño porque estamos con ellos diariamente”.

Madres y padres indignados

Otra persona que considera lamentable el estado en el que se encuentran las instalaciones es Sabela Ces García, presidenta de la ANPA de la escuela. “Se supone que ya no podría haber ningún edificio con ese amianto, pero el nuestro lo sigue teniendo. Luego, da la impresión de que se va a desprender el techo porque claro, con tanta humedad y goteras... Entre esto y las ventanas, parece un colegio tercermundista”, declara.

Por otro lado, denuncia que el problema no se limita a las aulas, al tejado y al aislamiento térmico, puesto que los alumnos de primero y segundo de Primaria deben entrar al recinto por un lateral, en el que “o vas con botas de agua o no puedes acceder”. Además, añade que el patio exterior es “una piscina” y prueba de ello es que un árbol acostumbra a estar “enterrado en el agua”.

La ANPA ha recogido casi mil firmas para reclamar que se reforme el centro Jorge Meis

No obstante, el informe que el centro educativo remitió a la Xunta de Galicia incluye más desperfectos: radiadores en mal estado, vigas de hormigón visibles en algunos techos, pavimentos que necesitan mejoras, una instalación eléctrica obsoleta y puertas deterioradas por la polilla, entre otros.

Aunque se han llevado a cabo algunos arreglos, tanto la dirección del colegio como la ANPA aseguran que son insuficientes. De ellos se encarga el Concello de Narón. Su edila de Educación, Olga Ameneiro, explica que el Ayuntamiento asume “as competencias de mantemento básico”, pero es el gobierno autonómico al que le corresponden las de mayor magnitud, como sería el caso de una reforma integral, tal y como reclaman los afectados y el propio Consistorio.

“Este ano puxéronnos unha data para ir visitar ao conselleiro e acudimos a alcaldesa, Marián Ferreiro, e máis eu e lles trasladamos todas estas necesidades non so da Solaina, senón de cada un dos centros de ensino de Narón, porque, por desgracia, son moitas”, asegura la concelleira.

Respecto al encuentro, que tuvo lugar hace unos meses, indica que el responsable autonómico del área confirmó que se ejecutarían obras para reformar el colegio de A Gándara y se llevarían a cabo “actuacións menores no CEIP Ponte de Xuvia”, pero no se contempló “nada de nada” para la escuela de A Solaina. En su opinión, esta se encuentra en unas “condicións indignas” y la Xunta debería “tomar cartas no asunto” cuanto antes. Por tanto, comprende el hartazgo del equipo docente, los alumnos y sus progenitores, puesto que “non están a pedir nada que non lles corresponda” y confirma que tienen tanto su apoyo como el del Consistorio.

Aparte de un aislamiento térmico deficiente, los radiadores están deteriorados Juan Rey-Cabarcos

Por su parte, la Consellería de Educación respondió a este diario con una nota de prensa que publicó el pasado día 9 de octubre, en la que reiteró el compromiso del ejecutivo liderado por Alfonso Rueda para abordar las necesidades de la escuela, para la que se contemplan nuevas mejoras en los aseos, aunque la prioridad será la cubierta.

Aparte de esto, el escrito incluye unas declaraciones del secretario xeral técnico del departamento, Manuel Vila, en las que recordó que la conservación y el mantenimiento de los centros de Infantil y Primaria son competencia del Ayuntamiento.

En cambio, Sabela Ces García cree que el gobierno local “le echa la pelota a la Xunta, esta al otro y así hacen todo el rato”, aunque matiza que “se supone” que el Concello de Narón tiene que encargarse de la conservación, pero no de los arreglos y que, dado que “nunca se hizo mantenimiento, se llegó a esto”.

Por ello las madres y padres del CEIP A Solaina se concentrarán el próximo lunes 23 frente a la sede del gobierno autonómico en la ciudad de Ferrol, donde reclamarán un colegio digno y seguro para sus hijos e hijas.