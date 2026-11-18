Narón
ADOS despliega una de sus unidades móviles en el barrio naronés de Xuvia
El vehículo permanecerá estacionado en la carretera de Castilla, de 15.30 a 21.00 horas
La Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) regresa este jueves al municipio naronés con el fin de dar continuidad a su campaña ‘Un alento de vida’. En concreto, una de sus unidades móviles permanecerá estacionada en la carretera de Castilla (Xuvia), donde atenderá, de 15.30 a 21.00 horas, a los voluntarios que se animen a donar sangre.