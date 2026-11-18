Wenea abre en diciembre, y Action este mismo jueves

El almacén de Obramat es el primer negocio en abrir en el Parque Gándara, pero no el único. IMG Property, la firma que ha desarrollado el proyecto para el Grup Peralada, avanza que este jueves también inicia su actividad Action, la multinacional holandesa de “hard discount” no alimentario, con más de 6.000 referencias para el hogar, decoración, juguetes, jardinería y bricolaje.

La electrolinera Wenea será la siguiente, a comienzos del próximo mes de diciembre. Cuenta con una veintena de puntos de recarga ultrarrápida de hasta 400 kW por plaza y con un diseño “adaptado a turismos, camiones ligeros o furgonetas profesionales de reparto”.

Primaprix, por su parte, tiene prevista su apertura en el mes de enero con una nave de 500 metros cuadrados para la venta de productos de alimentación, cosmética y droguería.

El director general de IMG Property, Óscar Faraldo, asegura que la apertura del Parque Gándara es “un punto de inflexión para Ferrolterra. Hemos transformado una parcela estratégica de más de 22.000 metros cuadrados en un polo comercial de primer nivel que moviliza una inversión de más de 17 millones y que generará más de 200 puestos de trabajo directos e indirectos”.

Faraldo quiso agradecer la confianza de los operadores y destacó las potencialidades de la comarca para “liderar el desarrollo económico del norte de Galicia”.