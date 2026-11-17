Fernando Martínez, responsable de Obramat Narón, y Antonio Bullido, director general de Obramat, observan a la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, en el corte de la cinta Juan Rey-Cabarcos

Obramat Narón, el almacén de distribución de material de construcción y reforma en la comarca, ya es una realidad. El director general de la empresa, Antonio Bullido, y el responsable del centro, Fernando Martínez, han inaugurado este martes las instalaciones en un acto presidido por la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, que se encargó de cortar la cinta que abre una nueva etapa para esta parcela que antiguamente albergó la fábrica de Poligal.

No fue una presentación al uso, pues, además de las autoridades municipales y de los representantes de la empresa que se fundó hace veinte años con una primera apertura en Sevilla, participaron los más de 90 empleados y sus familias. Las puertas para el público general se abren este miércoles a las 07.30 horas.

La firma ha invertido más de ocho millones en levantar este almacén, el cuarto que pone en marcha en Galicia, con una superficie de venta de más de 6.000 metros cuadrados (4.000 de sala interior y 2.000 de patio de construcción) y un catálogo de más de 20.000 referencias. El horario de apertura es de lunes a sábado, además de festivos autorizados, de 07.30 a 21.00 horas.

En los discursos que precedieron al brindis, el responsable del almacén, Fernando Martínez, puso el acento en el trabajo y la "implicación" de un equipo que "se ha involucrado desde el primer momento con mucha ilusión", además de contar con el apoyo de profesionales del sector y de "compañeros con experiencia en otros centros" de la empresa. "Desde mañana queremos estar cerca de quienes construyen y reforman en Ferrolterra, escuchar sus necesidades y ayudarles a sacar adelante sus proyectos con un servicio rápido, productos de calidad y un asesoramiento de calidad".

Para este proyecto, Obramat ha priorizado la creación de empleo local. Son más de 90 trabajadores y trabajadoras, la mayoría, apunta la empresa, "residentes en la zona", pero también, siguiendo su política de "Human First", de personas que ya formaban parte de la plantilla de la firma en otros almacenes y que han querido, bien por progresión profesional, bien por conciliación, embarcarse en esta nueva iniciativa.

A lo largo de los últimos meses, los trabajadores han recibido una media de más de 40 horas de formación en otros almacenes de Galicia para "hablar el mismo idioma" que los profesionales de la construcción y la reforma y, además, estar "a la última en soluciones y tendencias del sector".

En la "implicación" del personal que este miércoles abrirá Obramat Narón incidió el director general de una empresa que en veinte años ha abierto 43 centros en toda España, Antonio Bullido, que explicó que en esta política expansiva que está llevando a cabo la compañía Narón "es un paso importante". "La contribución de las personas y la cercanía a cada territorio son fundamentales para fortalecer el tejido industrial y empresarial de la región", añadió.

El acto lo cerró la alcaldesa, Marián Ferreiro, que aseguró que Narón es "o motor económico da comarca", un rol que se amplifica con esta nueva apertura, dijo, que además significa un "día especial para a nosa cidade". Ferreiro señaló que el gobierno local trabaja siempre "coa perspectiva de dar todas as facilidades para a chegada de novos investimentos e proxectos empresariais" y, aunque no siempre "vai todo o rápido que nos gustaría", admitió, "sempre traballamos para que así sexa, e seguirémolo facendo así".