Día de Narón La edila de Festas y la alcaldesa presentaron las actividades

La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, y la edila de Fiestas, Mar Gómez, dieron cuenta de la preparación por parte del Concello de los actos conmemorativos del Día de Narón, que se celebrará el próximo 23 de noviembre, en una jornada que es, además, festivo local en el municipio.

Por esta razón, es tiempo de poder disfrutar de un programa que incluye actividades de mañana y tarde en la Praza 23 de Novembro –en caso de lluvia se trasladarán al pabellón Campo da Serra–.

Así, la actividad comenzará entre las 11.30 y las 12.30 horas con juegos populares y la actuación del grupo de la Escola de cantareiras e pandereteiras y de la Banda de Gaitas del Padroado da Cultura del Concello de Narón.

De 13.00 a 15.00 horas habrá degustación de callos y bollos preñados para todas las personas que se acerquen a la zona.

La fiesta continuará a mediodía y por la tarde con la actuación del Dúo Trasnos, de música y baile tradicional, que cerrará la programación del día 23 de noviembre.

Además, también enmarcada en los actos de conmemoración del gran día de la localidad, se celebrará la tradicional Gala del Deporte de Narón, que alcanza este año su trigésimo séptima edición y en la que se premiará a los mejores deportistas y clubes del año, culminando con el nombramiento del mejor deportista de Narón.

La cita será en el Pazo da Cultura el viernes 27 de noviembre, a las 21.00 horas.