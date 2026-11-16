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Suceso

Un incendio en un garaje de Narón moviliza a los bomberos del Speis

El incendio se registró esta madrugada en el barrio de O Alto do Castiñeiro

J. Guzmán
J. Guzmán
16/11/2026 11:45
Momento de la intervención del Speis esta madrugada
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Los profesionales del Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento (Speis) de Narón tuvieron que desplazarse esta madrugada al barrio de O Alto do Castiñeiro para apagar un fuego localizado en el garaje de un bloque de viviendas.

Tal y como detallaron fuentes municipales, los bomberos naroneses recibieron en torno a las 01.30 horas un aviso por parte del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, indicando que estaba saliendo una espesa humareda de la cochera del número 2-4 de la calle Manuel Murguía, a escasos metros de la intersección con la carretera de Cedeira (AC-566). Del mismo modo, durante la alerta se informó también de que la vecina cuyo domicilio se encontraba justo encima del garaje no estaba respondiendo a las llamadas del resto de residentes.

Así, hasta el punto se desplazó una dotación del Speis, así como efectivos de la Policía Local y Nacional (no se indica si se solicitó también apoyo sanitario, dado que en un principio no había personas afectadas por el gas). A su llegada al punto, los profesionales confirmaron, por una parte, que efectivamente estaba saliendo una gran humareda por la puerta del garaje y las rendijas de ventilación cercanas; y, por otra, que la mencionada vecina se encontraba en buen estado.

Seguidamente, los efectivos procedieron a acceder al interior del subterráneo, localizando el origen del fuego, que fue un cortocircuito en un cuadro energético. De igual forma, el Concello señaló que en la cochera había varios vehículos eléctricos enchufados a la red, pero que ninguno sufrió daños. Los bomberos, por tanto, procedieron a cortar el suministro, apagar el incendio y a ventilar el espacio, finalizando el despliegue en torno a las 03.30 horas.

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