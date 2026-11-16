Últimas horas para apuntarse al curso femenino de defensa personal que organiza el Concello de Narón
Las clases incluirán contenidos para aprender a actuar ante un conflicto
El Concello de Narón recuerda a todas sus vecinas que este martes, a las 14.00 horas, finalizará el plazo para poder inscribirse en el curso de defensa personal para mujeres.
La iniciativa, organizada por el Concello y enmarcada en el II Plan de Igualdade, está dirigida a todo el público femenino empadronado en el municipio a partir de los 12 años de edad.
Según el programa, la formación –que será impartida por el instructor policial José Rodríguez y la doctora en Psicología Yésica Bouza– incluirá diferentes contenidos prácticos para que las inscritas aprendan a detectar y evitar situaciones de riesgo, saber actuar ante un conflicto, así como comunicar y denunciar agresiones.
Las clases se desarrollarán el próximo viernes día 20 en el centro cívico social de O Alto, de 16.00 a 19.00, y el sábado 21 en el pabellón de la Casa da Mocidade, de 10.00 a 13.00.
Desde el Ayuntamiento de Narón recuerdan que las menores de edad que deseen participar en el curso de defensa personal deberán ir acompañadas de una adulta y que el servicio sociocomunitario municipal cuenta tanto con información como con asesoramiento en materia de violencia de género de manera gratuita y confidencial.
Las mujeres interesadas en apuntarse pueden hacerlo llamando al número de teléfono 633 497 990.