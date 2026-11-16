El plazo para anotarse finalizará hoy a las 14.00 horas Daniel Alexandre

El Concello de Narón recuerda a todas sus vecinas que este martes, a las 14.00 horas, finalizará el plazo para poder inscribirse en el curso de defensa personal para mujeres.

La iniciativa, organizada por el Concello y enmarcada en el II Plan de Igualdade, está dirigida a todo el público femenino empadronado en el municipio a partir de los 12 años de edad.

Según el programa, la formación –que será impartida por el instructor policial José Rodríguez y la doctora en Psicología Yésica Bouza– incluirá diferentes contenidos prácticos para que las inscritas aprendan a detectar y evitar situaciones de riesgo, saber actuar ante un conflicto, así como comunicar y denunciar agresiones.

Las clases se desarrollarán el próximo viernes día 20 en el centro cívico social de O Alto, de 16.00 a 19.00, y el sábado 21 en el pabellón de la Casa da Mocidade, de 10.00 a 13.00.

Desde el Ayuntamiento de Narón recuerdan que las menores de edad que deseen participar en el curso de defensa personal deberán ir acompañadas de una adulta y que el servicio sociocomunitario municipal cuenta tanto con información como con asesoramiento en materia de violencia de género de manera gratuita y confidencial.

Las mujeres interesadas en apuntarse pueden hacerlo llamando al número de teléfono 633 497 990.