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Narón

Videojuegos, futbolín, dardos, talleres, pintura, robótica y rap en la Casa da Mocidade de Narón

Además de estas propuestas, se organizarán torneos, yincanas y talleres sobre temas como la realidad virtual

Redacción Ferrol
15/11/2026 19:44
murales de la Casa da Mocidade Narón
Las actividades se desarrollarán entre este mes y el 27 de febrero
Jorge Meis
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El Concello de Narón ha anunciado que la Casa da Mocidade contará con una nueva propuesta de dinamización entre finales de este mes y febrero. Bajo el lema ‘Ocio xove, educación e alternativa’, el Consistorio procederá a dar respuesta a las demandas de los adolescentes de entre 12 y 16 años de edad en materia de tiempo libre, así como a ofrecerles un lugar en el que poder divertirse y socializar entre ellos.

Concretamente, del 21 de noviembre al 27 de febrero todos los sábados, de 17.00 a 20.00 horas, los jóvenes tendrán a su disposición espacios que funcionarán de manera continua, que incluirán propuestas vinculadas a los videojuegos, el futbolín, los dardos, el dibujo y la pintura, entre otras Además de esta oferta, contarán con talleres sobre temáticas variadas, tales como el rap, la realidad virtual, la identidad digital, la inteligencia artificial, yincanas, robótica, scape rooms, juegos de rol, medio ambiente, artesanía, torneos o lettering.

Desde el Ayuntamiento de Narón informan de que el plazo de inscripción en los talleres ya está abierto. Para poder anotarse, los jóvenes interesados deberán hacerlo a través del código QR del cartel publicado en las diferentes redes sociales del Consistorio.

En caso de querer más información sobre las actividades, puede contactarse con el Servizo Sociocomunitario, a través del teléfono 981 337 700 –extensiones 1108 y 1109– o, en su defecto, enviando un correo electrónico a omix@naron.gal.

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