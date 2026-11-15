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Narón

Últimas horas para apuntarse al Campamento de Navidad que organizará el Concello de Narón

El plazo de inscripción finalizará este lunes a las 13.30 horas

Redacción Ferrol
15/11/2026 19:47
Narón casa do concello
El Consistorio oferta medio centenar de plazas
Jorge Meis
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El Concello de Narón recuerda a los vecinos y vecinas de Narón que este lunes, a las 13.30 horas, terminará el plazo para inscribirse en el Campamento de Navidad que organizará el Concello, a través del programa Concilia Escola Narón, en las instalaciones del CRA de Domirón (O Alto), entre el 22 de diciembre y el 7 de enero.

Para esta edición, el Ayuntamiento oferta medio centenar de plazas para esta iniciativa, dirigida a los menores nacidos entre los años 2014 y 2023 que estén empadronados o escolarizados en el municipio. Además, otro de los requisitos es que sus padres o madres trabajen durante esas fechas.

En concreto, el programa contará con actividades lúdicas y educativas que tendrán como principal objetivo promover el ecologismo mediante el reciclaje y el respeto a la naturaleza. Además, los pequeños podrán disfrutar de diversas actividades como manualidades, salidas y juegos que se desarrollarán de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas o de 7.30 a 15.00, excepto los días festivos.

Los interesados pueden apuntarse en el Rexistro Xeral del Concello, a través de la sede electrónica municipal. Para más información, puede consultarse esta última plataforma o llamar al 981 337 700 –extensiones 1108 y 1125–.

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