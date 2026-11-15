Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

Odeón se adelanta a las fiestas con un espacio para enviar postales navideñas a pacientes oncológicos

Las tarjetas se podrán depositar hasta el próximo 4 de diciembre

Redacción Ferrol
15/11/2026 19:52
El centro comercial Odeón colaborará un año más con las postales de Asotrame
El buzón se encuentra en la plaza redonda del centro comercial
AEIG
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El centro comercial Odeón continuará este lunes su programación con ‘Luces de Colores’, un espacio diseñado para animar a la ciudadanía a enviar postales navideñas. En concreto, se trata de una iniciativa solidaria en puesto que todas tendrán como destinatarios a personas que se encuentren actualmente en un proceso oncológico.

Según la propia organización, las tarjetas se podrán depositar en un buzón que se encuentra en la plaza redonda del complejo hasta el próximo viernes 4 de diciembre, un margen establecido con el fin de poder reunir el mayor número de mensajes posible.

Sin embargo, esta no es la primera vez que se pone en marcha esta iniciativa. El año pasado se organizó en colaboración con la Asociación Galega de persoas con Enfermedades Oncohematolóxicas (Asotrame) y permitió felicitar la Navidad a los pacientes con tumores en la sangre.

Desde Odeón animan a toda la clientela a participar en este gesto solidario y festivo que se une a otros eventos llevados a cabo, como la recogida de juguetes junto a la entidad Dignidad para que todos los niños y niñas de la zona tuviesen la oportunidad de disfrutar de las fiestas con muñecos y diferentes artículos infantiles.

Narón casa do concello

Últimas horas para apuntarse al Campamento de Navidad que organizará el Concello de Narón

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620