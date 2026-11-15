Odeón se adelanta a las fiestas con un espacio para enviar postales navideñas a pacientes oncológicos

El buzón se encuentra en la plaza redonda del centro comercial AEIG

El centro comercial Odeón continuará este lunes su programación con ‘Luces de Colores’, un espacio diseñado para animar a la ciudadanía a enviar postales navideñas. En concreto, se trata de una iniciativa solidaria en puesto que todas tendrán como destinatarios a personas que se encuentren actualmente en un proceso oncológico.

Según la propia organización, las tarjetas se podrán depositar en un buzón que se encuentra en la plaza redonda del complejo hasta el próximo viernes 4 de diciembre, un margen establecido con el fin de poder reunir el mayor número de mensajes posible.

Sin embargo, esta no es la primera vez que se pone en marcha esta iniciativa. El año pasado se organizó en colaboración con la Asociación Galega de persoas con Enfermedades Oncohematolóxicas (Asotrame) y permitió felicitar la Navidad a los pacientes con tumores en la sangre.

Desde Odeón animan a toda la clientela a participar en este gesto solidario y festivo que se une a otros eventos llevados a cabo, como la recogida de juguetes junto a la entidad Dignidad para que todos los niños y niñas de la zona tuviesen la oportunidad de disfrutar de las fiestas con muñecos y diferentes artículos infantiles.