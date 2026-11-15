El otoño está dando sus frutos en Xuvia con setas de enorme tamaño 

Masafret, posando con las setas que recolectó en Xuvia Cedida

Fernando Masafret, vecino de Narón, lleva alrededor de 60 años recolectando setas por Xuvia, donde ha encontrado un boletus edulis de 1,335 kilos, algo totalmente extraordinario debido a las características de esta especie. En la imagen, se puede apreciar la gran diferencia que hay entre este tipo de hongo con un tamaño normal y su versión gigantesca.