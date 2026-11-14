Talleres infantiles, comida, música y mucho maíz en una nueva ‘recreación da esfolla’ de Doso, en Narón

La cita contó con actividades para públicos de todas las edades Jorge Meis

La parroquia naronesa de Doso celebró este sábado su ‘recreación da esfolla’, un evento que celebró su vigesimoséptima edición con una programación variada y dirigida a personas de todas las edades.

Alrededor de las 17.00 horas, los vecinos y amantes de esta tradición acudieron a una carpa que se instaló junto a la pista polideportiva para dar comienzo a la jornada, organizada conjuntamente por el Concello, el Padroado da Cultura de Narón y la AVV A Naveira. Su secretaria, Vanesa Fernández, señaló que los más pequeños pudieron participar en un “obradoiro de bonecos feitos con follas de maínzo”, así como en la elaboración de “bolas de pan ao forno”. Además, las instalaciones contaron con una exposición de otros muñecos creados por el alumnado de quinto y sexto de Primaria de los colegios Santiago Apóstol, A Solaina, Ayala, Ponte de Xuvia, A Gándara, O Feal y Virxe do Mar.

Después, aproximadamente a las 18.30, dio comienzo el tradicional deshojado del maíz, una labor que permite aprovechar su envoltura para hacer compost, forraje, alimentos o productos de artesanía.

“É moi bonito”, aseguró Fernández sobre el evento, en el que también se celebró un concurso de “postres típicos” que, tras la valoración del jurado, se repartieron entre el público para su desgustación. No obstante, esta no fue la única propuesta gastronómica de la cita, puesto que el chocolate, las castañas y la leche también formaron parte de la cita.

En torno a las 20.00 horas, llegó el turno del séptimo campeonato mundial del desgranado del maíz.

La fiesta continuó hasta la noche en el lugar, donde los espectáculos de baile y las actuaciones de grupos de gaitas y cantareiras tuvieron cabida en un evento que fusiona tradición, campo y comunidad en una única propuesta.