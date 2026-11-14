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Narón

Música, castañas y talleres para celebrar el Magosto en Narón 

La asociaciones vecinales Irmandiños do Val, Chafarís (O Alto) y Altea (Xuvia) fueron las encargadas de organizar las fiestas

Redacción Ferrol
14/11/2026 22:36
Magosto de O Val
La Banda de Gaitas del Padroado da Cultura actuó en O Val
Jorge Meis
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Narón albergó diversas fiestas para celebrar el Magosto por todo lo alto. La AVV Chafarís contó con comida y la música del Grupo Culpables y la asociación vecinal Irmandiños do Val apostó por una ambientación de terror, la actuación de la Banda de Gaitas del Padroado da Cultura, la animación infantil de Bule Bule y el directo del cantante Ángel.

AVV Chafarís Magosto de la asociación
El local de la AVV Chafarís acogió la comida organizada por la entidad
Jorge Meis

En cambio, la AVV Altea organizó en el barrio de Xuvia un taller de calabazas para los asistentes más jóvenes.

AVV Altea Magosto de Xuvia
El taller de la AVV Altea consitió en pintar y decorar calabazas
Jorge Meis
Esfolla de Doso

Talleres infantiles, comida, música y mucho maíz en una nueva ‘recreación da esfolla’ de Doso, en Narón

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