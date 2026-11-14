Música, castañas y talleres para celebrar el Magosto en Narón 

La Banda de Gaitas del Padroado da Cultura actuó en O Val Jorge Meis

Narón albergó diversas fiestas para celebrar el Magosto por todo lo alto. La AVV Chafarís contó con comida y la música del Grupo Culpables y la asociación vecinal Irmandiños do Val apostó por una ambientación de terror, la actuación de la Banda de Gaitas del Padroado da Cultura, la animación infantil de Bule Bule y el directo del cantante Ángel.

El local de la AVV Chafarís acogió la comida organizada por la entidad Jorge Meis

En cambio, la AVV Altea organizó en el barrio de Xuvia un taller de calabazas para los asistentes más jóvenes.

El taller de la AVV Altea consitió en pintar y decorar calabazas Jorge Meis