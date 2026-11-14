Narón
Música, castañas y talleres para celebrar el Magosto en Narón
La asociaciones vecinales Irmandiños do Val, Chafarís (O Alto) y Altea (Xuvia) fueron las encargadas de organizar las fiestas
Narón albergó diversas fiestas para celebrar el Magosto por todo lo alto. La AVV Chafarís contó con comida y la música del Grupo Culpables y la asociación vecinal Irmandiños do Val apostó por una ambientación de terror, la actuación de la Banda de Gaitas del Padroado da Cultura, la animación infantil de Bule Bule y el directo del cantante Ángel.
En cambio, la AVV Altea organizó en el barrio de Xuvia un taller de calabazas para los asistentes más jóvenes.
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