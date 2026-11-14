La compañía Caramuxo Teatro llevará su espectáculo infantil ‘Formas’ este domingo al Pazo da Cultura de Narón

La cita comenzará a las 18.00 horas y durará 30 minutos Daniel Alexandre

El Pazo da Cultura de Narón, más concretamente su Café Teatro, acogerá este domingo ‘Formas’ un espectáculo infantil a cargo de la compañía Caramuxo Teatro dirigido a pequeños de entre tres meses y cuatro años de edad.

Según el propio grupo, el show –escrito, dirigido e interpretado por Juan Rodríguez y Laura Sarasola– forma parte de la trilogía iniciada por ‘Redondo’ y continuada con ‘Cuatro’.

Esta nueva propuesta consiste en una pieza visual envolvente que combina la transformación de figuras mediante la danza, el quinto arte, los objetos y la luz para hacer disfrutar a los bebés, niños y niñas que acudan a la cita, que comenzará a las 18.00 horas.

Desde el Padroado da Cultura de Narón, las entradas tendrán tres precios diferentes: 9,50 euros en el caso del público general, 6,65 para abonados o personas con derecho a reducción y 5,50 si se trata de pequeños menores de 14 años.

De este modo, el espectáculo de Rodríguez y Sarasola se une a la programación desarrollada durante este mes en el recinto naronés, que ayer sirvió como escenario para el grupo ABBA: The New Experience. Durante su actuación, la formación barcelonesa aprovechó la ocasión para interpretar algunas de las canciones más emblemáticas del grupo sueco, como ‘Mamma Mia’, ‘Waterloo’ o ‘Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)’ o ‘The Winner Takes It All’.