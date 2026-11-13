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Narón

La parroquia naronesa de O Val y el barrio de O Alto celebrarán el Magosto este sábado a base de castañas y conciertos

Las fiestas se organizarán en el pabellón y en la asociación vecinal Chafarís, respectivamente

Redacción Ferrol
13/11/2026 22:11
Magosto en polideportivo O Val.
La comida y la música estarán garantizados en ambas citas
Emilio Cortizas
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El Magosto se hará notar este sábado en el municipio naronés con dos propuestas festivas: una en O Val y otra en O Alto

Concretamente, la primera –que contará con una temática de terror– dará comienzo a las 18.00 horas en el pabellón de la parroquia, donde la Banda de Gaitas do Padroado de Cultura de Narón y un espectáculo de danza infantil se encargarán de dar el pistoletazo de salida a la fiesta, en la que habrá leche y castañas gratis, así como liscos y bocadillo de longaniza a precios populares.

Después, alrededor de las 19.00, Bule Bule tomará el relevo para animar a los más pequeños del recinto, que podrán divertirse saltando en una plataforma hinchable.

Ya a las 21.30, el cantante Ángel Habana ofrecerá una actuación en directo con temas bailables y pegadizos. Además, durante la velada se celebrarán sorteos para reforzar el ambiente festivo de la cita.

Por otro lado, la asociación vecinal de Chafarís celebrará el Magosto a las 20.00 horas con castañas y bollos preñados, entre otras propuestas gastronómicas. Asimismo, el Grupo Culpables ofrecerá un concierto en un evento para el que habrá dos precios: seis euros para los abonados y 10 para aquellos que no sean socios. Inscripciones en 628 519 933 o 633 211 372.

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