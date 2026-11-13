El PSOE de Narón denuncia que TEGA proponga mantener a Cosma en el servicio del agua

Ulla y su formación piden precaución antes de presentar la moción Emilio Cortizas

El PSdeG-PSOE de Narón ha mostrado su rechazo a la moción que la alcaldesa, Marián Ferreiro, y su formación, TEGA, van a presentar en la próxima sesión plenaria para “manter a Cosma prestando o servizo da auga máis alá de xuño de 2027, cando remata o contrato e a duración prevista da propia sociedade”.

El portavoz socialista, Jorge Ulla, considera que la regidora “pretende premiar coa continuidade a unha empresa que durante anos non garantiu un control adecuado dos consumos no campamento de Freixeiro, onde se chegaron a reclamar importes próximos aos 200.000 euros anuais”. Además, reprocha que todo esto se intente llevar a cabo “sen que se realizase a auditoría externa da súa xestión que aprobou o pleno hai tres anos”.

Para Ulla, se trata de una compañía que lleva “case 25 anos xestionando un servizo esencial e que, segundo as explicacións facilitadas pola súa propia xerencia, levaba máis de vinte sen cobrar recibos de auga no campamento”, donde se detectaron consumos anómalos en 2021, aunque las reclamaciones no comenzaron hasta dos años después en un caso que todavía no se ha esclarecido del todo.

Desde el PSOE indican que según el informe municipal, la concesión no se formalizará hasta noviembre o diciembre del próximo año y se precisarían 341.065 euros de financiación neta para un período transitorio de un año, pero no incluye deudas, litigios o imprevistos. Por ello, Jorge Ulla asegura que Ferreiro está “hipotecando o futuro económico de Narón” y advierte de que el nuevo modelo podría encarecer hasta un 45% el recibo del agua.