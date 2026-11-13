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Narón

El Pazo da Cultura de Narón acogerá este sábado el espectáculo musical de ABBA: The New Experience

El concierto, que rendirá tributo a la banda sueca, comenzará a las 20.00 horas

Redacción Ferrol
13/11/2026 22:16
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ABBA: The New Experience, en una de sus actuaciones
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El Pazo da Cultura de Narón dará continuidad a su programación esta tarde con una propuesta para los amantes del pop de los años 70. 

Concretamente, el recinto tiene todo preparado para acoger el show de ABBA: The New Experience, un grupo musical barcelonés que lleva 12 años rindiendo tributo a una de las bandas suecas más célebres de la historia.

En total, son ocho los artistas que se subirán al escenario para demostrar su reputación internacional: los cantantes Ana K. García, Juanma Sánchez, Mònica Vives y Joaquín Catalán, el guitarrista Xavi Lario, el bajista Rafa Martín, el pianista Marc Ferrando y el batería Jonathan Argüelles; todos ellos con una amplia trayectoria musical.

Durante el espectáculo, el público podrá disfrutar de algunos de los himnos más conocidos de la banda homenajeada, como son ‘Dancing Queen’, ‘Mamma Mia’, ‘Waterloo’, ‘Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)’ o ‘The Winner Takes It All’, entre otros.

El concierto comenzará a las 20.00 horas y el precio de las entradas dependerá de la localización. Costarán 38 euros en el patio de butacas, 34 en la primera planta y 31 en la segunda.

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