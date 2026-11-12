OBRAMAT, el Almacén donde compran los Profesionales de la Construcción y la Reforma, llega a Narón

Cuenta con parking gratuito con 258 plazas, con plazas adaptadas para vehículos industriales Cedida

OBRAMAT, el Almacén de los Profesionales de la Construcción y la Reforma, abre sus puertas este 18 de noviembre, a partir de las 7.30 horas de la mañana.

Con esta nueva apertura, la empresa de referencia en distribución de materiales para el sector inaugura el que será su 2ª Almacén en la provincia de A Coruña, el 4º en Galicia. Estará estratégicamente ubicado en Narón -Av. do Mar, 115. A Gándara.

En OBRAMAT tienen muy claro su propósito: ayudar a los Profesionales del sector en todos sus Proyectos, proporcionándoles una experiencia de compra rápida y fácil.

El Almacén está diseñado para ahorrar tiempo y dinero a todos los clientes que necesitan materiales y productos para sus Obras y Reformas. Dispone de un amplio horario ininterrumpido, desde las 7.30 horas, con productos de las mejores marcas Profesionales para todos los oficios del sector en un mismo lugar, garantizando, además, siempre los mejores Precios de la zona (con el IVA incluido en el precio final).

Además, OBRAMAT mantiene un compromiso clave como base de su negocio: tener Stock siempre disponible para dar respuesta a todos los Proyectos.

De esta manera, se convierte en la propuesta comercial con mayor Stock de la zona con disponibilidad inmediata.

Con una superficie de más de 5.900 m², todos sus clientes encontrarán más de 20.000 productos con Stock de Obra y con la Calidad Profesional que aportan las marcas líderes del sector.

Todo esto se complementa con un Patio de Materiales de Construcción de más de 1.900 m², al que se puede acceder directamente con el vehículo para comprar y cargar los materiales. Cuenta con dos carriles de circulación que agilizan la operativa, convirtiendo OBRAMAT en la opción más rápida y cómoda para adquirir materiales de Construcción y Reforma.

Patio de Materiales de Construcción con acceso para vehículos Cedida

Y aún hay más: en OBRAMAT.ES o en su APP, los clientes pueden realizar sus compras con recogida en el Almacén en 2h y entrega en Obra en 24 h.

¿Qué más ventajas ofrece OBRAMAT Narón a sus clientes?

P arking gratuito con 258 plazas , con plazas adaptadas para vehículos industriales.

13 cajas en total, de las cuales 4 son rápidas, 2 están en el patio de materiales de Construcción y 2 son de gran volumen para facilitar la carga en el vehículo.

Transporte a Obra. Para ahorrarte tiempo llevan tu compra a tu Obra.

Y las mejores soluciones Profesionales:

Ventajas a medida: disponibles en PVC y aluminio, garantizando los estándares de aislamiento y eficiencia.

Servicio tintométrico: más de 20.000 colores personalizados al instante.

Formaciones para Profesionales: cursos gratuitos , jornadas técnicas y demostraciones de producto.

Presupuestador de cocinas: proyecto y presupuesto con el mejor asesoramiento Profesional.

Garantía de satisfacción: si no quedas satisfecho, tienes 100 días desde la fecha de compra para cambios o devoluciones.

Fomento del empleo y el tejido empresarial de A Coruña

OBRAMAT aterriza en Narón con la intención de sumar. La apertura del Almacén ha supuesto una inversión de 4 millones de euros, contribuyendo además a la generación de empleo estable y de calidad con más de 80 puestos de trabajo. Además, realiza una sólida apuesta por los proveedores locales y regionales con el objetivo de contribuir al desarrollo del tejido empresarial de la región de Ferrolterra.

OBRAMAT Narón se convierte en el Almacén nº 42 de la marca en España, consolidando su liderazgo como la principal y mayor superficie de distribución especializada en el sector de la Construcción y la Reforma.

Descubre más información en la página web de OBRAMAT.