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Narón

Narón licita por 186.000 euros la limpieza y mantenimiento de varios recintos deportivos

Según el pliego, el servicio se destinará a los pabellones de A Mocidade, Piñeiros, Castro, Sedes y O Val

Redacción Ferrol
12/11/2026 22:44
Narón casa do concello
Las empresas podrán presentar sus ofertas hasta el 1 de diciembre
Jorge Meis
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El Concello de Narón ha licitado el servicio de limpieza general, mantenimiento básico, apertura y cierre de cinco pabellones municipales.

Concretamente, los recintos deportivos incluidos en el pliego son los de A Mocidade, Piñeiros, Castro, Sedes y O Val. En total, el presupuesto del contrato contará con un montante de 186.073,8 euros –IVA incluido– y el plazo de ejecución será de dos años.

Según el pliego, publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el proyecto técnico será el principal criterio de adjudicación, seguido del precio y capacidad de movilización del servicio ante necesidades extraordinarias del Concello.

Por otro lado, el documento especifica que el plazo de validez de la oferta tendrá un plazo de tres meses y se prevé la posibilidad de prórroga por un período máximo de dos años.

En cuanto a los requisitos, las compañías aspirantes deberán cumplir todas las obligaciones en materia tributaria y empleadora, así como acreditar su solvencia técnica mediante la presentación de una relación de servicios similar al objeto del contrato realizados en los tres últimos años. Además, estos trabajos tendrán que haber contado con un importe igual o superior al 70% del valor anual medio del concierto.

Las empresas interesadas tendrán hasta el próximo 1 de diciembre para enviar sus respectivas ofertas –escritas en gallego o castellano– y deberán hacerlo de manera electrónica, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

En caso de necesitar más información, puede consultarse el pliego en la página web del portal.

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