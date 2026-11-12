María José Sixto (Mercería Marijosi): “Para mí, los primeros años fueron muy bonitos; se trabajaba genial”

María José Sixto ha querido mostrar su agradecimiento a todos sus clientes Jorge Meis

El barrio de Freixeiro, al igual que todos los que conforman el municipio naronés, ha evolucionado mucho durante las últimas décadas. Una persona que ha sido testigo y partícipe de estos cambios es María José Sixto, gerente de la Mercería Marijosi. Tras haber cerrado recientemente por jubilación, hablamos con ella para conocer la historia de su establecimiento.

¿Cuándo comenzó este negocio?

Todo empezó en 1974 con mi hermana mayor; ella fue la primera en trabajar aquí. Al principio, yo todavía iba a la escuela, pero a los pocos años fui ayudándola hasta que decidí dejar de estudiar y así fue como surgió lo que hasta hace nada fue la mercería.

¿Cómo recuerda esa etapa?

Para mí, los primeros años fueron muy bonitos; se trabajaba genial aquí. Teníamos un sitio estupendo, como es la zona de Freixeiro. En aquel entonces, prácticamente no había nada, salvo un comercio enfrente. La verdad es que fueron tiempos muy buenos, tanto mi hermana como yo estuvimos encantadísimas las dos.

¿Evolucionaron mucho las mercerías desde los años setenta?

Sí, la manera de trabajar en este tipo de negocios cambió muchísimo, también a la hora de comprar y relacionarse en los establecimientos. Ahora predomina mucho más la venta online; está fastidiando al comercio pequeño, pero los productos no son iguales, en absoluto.

¿Hubo algún cambio en los productos con los que contaban al principio y estos últimos años?

Totalmente, antes vendíamos casi de todo en el local, desde zapatillas hasta artículos de droguería. Fueron tiempos buenos hasta la pandemia; ahí pegó un bajón. Lo cierto es que, en estas cinco décadas, el comercio cambió por completo.

¿Sigue habiendo interés por la costura, el punto o el ganchillo?

Me parece que sí, que la costura vuelve a tener presencia. De hecho, aquí cerca hay una chica que da clases y están a tope.

¿Cuál es la gran diferencia entre las grandes superficies y las mercerías como esta?

Creo que en este tipo de negocios la atención es mucho más cercana. Al fin y al cabo, lo que hacemos es escuchar al cliente y asesorarlo de la mejor manera posible. De la otra forma, tú tienes que escoger y buscar por tu propia cuenta.

Después de tantos años, habrá conocido a muchos vecinos...

Sí, date cuenta de que empezaron a pasarse por este local los abuelos, después los hijos y los nietos... Al final, acaba viniendo toda la familia. Eso es lo bueno que tiene el comercio que, desde mi punto de vista, terminas conociendo a todo el mundo y ya sabes lo que quieren y el gusto de cada persona que se pasa por la tienda.

¿Hay algo de su trabajo que vaya a extrañar?

Creo que echaré muchísimo de menos la rutina de venir, apurar, atender a la gente... Ahora tendré que buscar otras ocupaciones, aunque siempre hay algo que hacer.

Ahora que Mercería Marijosi ha cerrado sus puertas tras tantas décadas, ¿con qué se queda?

Me marcho con la satisfacción del trabajo realizado, con el cariño de tantas personas y con la certeza de que todos estos años han merecido la pena. Me gustaría aprovechar la ocasión para dar gracias de corazón a todos los que habéis formado parte de esta aventura. Gracias por vuestra confianza, por vuestra fidelidad, por las conversaciones, las sonrisas y tantos momentos compartidos detrás de un mostrador. Para mí habéis sido mucho más que clientes, habéis sido compañeros de vida. Ahora comienzo esta nueva etapa, con otros tiempos, otras ilusiones y todos estos recuerdos que me acompañarán siempre. Hasta siempre, amigos.