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Narón

El Concello de Narón informa de que se llevará a cabo un corte de agua que afectará a cinco zonas

Según el Consistorio, se interrumpirá el suministro a las 9.00 horas

Redacción Ferrol
12/11/2026 22:50
El suministro volverá a estar disponible a las 14.30 horas
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El Ayuntamiento de Narón ha informado a los vecinos y vecinas de que este viernes se realizará un corte de auga en el municipio.

El gobierno local señaló que la medida se debe a la necesidad de llevar a cabo diferentes labores de mantenimiento. En consecuencia, serán cinco las zonas que se verán afectadas por la interrupción temporal del suministro: las carreteras de Castilla –desde la zona de Autos Paco hasta el número 667– y de O Feal –entre los portales 1 y 10– y las calles María Soliña y Filomena Dato, así como el lugar de Pedregal V.

Según el Concello, la previsión es que el corte comience a las 9.00 horas y finalice alrededor de las 14.30.

Debido a esta paralización puntual del abastecimiento, desde el Concello lamentan las molestias que pueda llegar a ocasionar esta medida y agradecen la comprensión a todos los residentes.

En el caso de la carretera de Castilla, las calles María Soliña y Filomena Dato y el lugar de Pedregal, se trata de la segunda vez que se interrumpe el suministro. La primera, que también se debió a la puesta en marcha de tareas de mantenimiento, tuvo lugar a principios de mes, cuando se realizaron cortes en dichas zonas y en otros puntos de A Gándara y A Solaina.

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