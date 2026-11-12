El centro Impronta organizará el sábado un taller de bordado en las instalaciones de Odeón

La actividad comenzará a las 11.00 horas en el centro comercial Emilio Cortizas

Odeón continúa acogiendo la celebración de eventos de todo tipo en sus instalaciones. En concreto, la próxima cita tendrá será el sábado, a las once de la mañana, de la mano del centro Impronta.

La academia, especializada en aspectos como la enseñanza de idiomas y el acompañamiento pedagógico y educativo del alumnado, organizará un taller de bordado en el que los asistentes podrán elaborar una pequeña corona de otoño. Para ello, los participantes aprenderán diferentes técnicas manuales para crear un diseño circular sobre tela que represente una guirnalda inspirada en los colores y elementos característicos de la estación.

Desde la organización animan a los clientes a unirse a esta propuesta que se organizará en el centro comercial.

Esta cita no es la única que ha albergado el complejo en las últimas semanas. Ejemplo de ello es la exposición ‘Del residuo al objeto’, de la empresa Insertega. La muestra, que permaneció hasta ayer en la plaza de eventos, constaba de diferentes productos, muebles y tejidos hechos a partir de residuo textil obtenido en campañas como la recogida de ropa usada ‘Refashion’.

Asimismo, el recinto comercial acogió el pasado 24 de octubre un concierto de las bandas infantil y juvenil de la asociación cultural musical Sementeira de Narón.