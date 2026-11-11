Guiones, escenarios y ensayos como rutina: la Escola de Teatro de Narón

La escuela lleva desde 1981 formando a los amantes del teatro Daniel Alexandre

Más allá de la fama que tiene el municipio de Narón por su Pazo da Cultura, que acoge espectáculos de todo tipo, la localidad es también la cuna de proyectos vinculados al mundo del arte dramático. El mejor ejemplo se halla en su Escola de Teatro, fundada en 1981 y dedicada a enseñar a sus alumnos y alumnas a interpretar personajes muy distintos.

Su directora, Celia González, fue una de esas personas que se formaron en ella y que terminaron convirtiéndose en profesionales de la interpretación. “Fun facendo teatro desde os 19 anos, cando entrei na escola. Estiven cinco alí e no 2010 marchei a ESAD de Galicia, onde estiven catro anos e ao rematar comecei a traballar de profesora na escola”, recuerda.

Celia González Pico dirige el centro y forma parte del equipo docente Daniel Alexandre

Debido a la larga trayectoria del centro, cuyas clases se imparten en el auditorio municipal por ella y otros cinco profesionales, señala que el enfoque de enseñanza cambió mucho en los últimos 45 años. “Antes había un obradoiro de iniciación e outro de perfeccionamento. A partir de 2002, comezou este modelo que temos agora, de cursos e por materias”, comenta.

Respecto a la edad media del alumnado, señala que hay diferentes generaciones, además de añadir que cuenta con asistentes “de todas as idades desde os 16 anos, que é cando se poden matricular”, lo cual considera una de las cosas “máis bonitas”.

Estudio, diversión y disciplina

En lo referente a la programación, González indica que los estudiantes pasan por diferentes etapas. “A formación básica desenvólvese nos tres primeiros cursos, nos que a materia principal é a interpretación e despois temos outras que a complementan, como pode ser a dicción, a danza ou a posta en escena”, afirma la directora.

Una vez finalizados estos periodos de formación, comenta que hay un cuarto año práctico que se puede cursar las veces que se desee. En este caso, se ponen en marcha “traballos moito máis específicos”, que van desde el clown y la improvisación hasta el teatro musical o en verso.

Aparte de esto, el centro oferta distintas materias, así como monográficos de entre tres y cuatro días con invitados especiales para impartirlos. “Por exemplo, a semana pasada tivemos un sobre distribución a cargo de Urdime e esta semana temos ao actor e director de escena Cándido Pazó para dar un dedicado á interpretación. Basicamente, o práctico é un pouco ao gusto de cada un”, asevera.

Un centro que no está quieto

A pesar de que la mayor parte de su actividad se desarrolla en el auditorio municipal de la localidad, la Escola de Teatro de Narón también dispone de otras propuestas para los vecinos y vecinas que exigen un menor nivel de compromiso. “Temos obradoiros polas parroquias que son un día á semana nos que os participantes fan unha obra, ensáiana e estréana ao final de curso. Neste caso, temos infantís desde os tres anos, para adolescentes, adultos e tamén para persoas da terceira idade”, subraya Celia González.

Memorizar guiones y ensayar son el pan de cada día de los alumnos Daniel Alexandre

Por otro lado, en lo referente a la escuela en sí, concreta que suelen estrenar las funciones en el auditorio o en el Pazo da Cultura. La elección, dice, depende principalmente del tipo de espectáculo. Aun así, no son los dos únicos lugares en los que actúan. “Estivemos hai pouco no centro cívico de Caranza con motivo dos Domingos a Escena e o día 20 estaremos en Vilalba”, afirma González, además de aseverar que intentan aprovechar para visitar otras localidades “sempre que se pode”.

Al preguntarle sobre si existe alguna disciplina dramática que resulte más atractiva para los 50 alumnos con los que cuentan en la actualidad, considera que el teatro musical “sempre funciona moi ben”. Lo mismo cree que sucede con la improvisación, aunque aclara que cada persona tiene sus propias preferencias.

En cambio, respecto a lo que resulta más complicado de estudiar, opina que todos los géneros tienen “as súas dificultades”. Eso sí, está muy convencida de que cada vez hay “menos paciencia” a la hora de adquirir conocimientos, pero señala que este arte, al igual que otros ámbitos, requiere de “ir asimilando os conceptos pouco a pouco e con tempo”.

Asimimo, declara que no todo se limita al talento y ganas que tenga cada individuo, y menos en un mundo como el del quinto arte. “Ao final estás nun traballo que sempre vai ser conxunto, no que vas depender de moita xente e ela de ti. Por iso buscamos moito esa confianza do grupo e entender que aquí non se fai o ridículo nin se xulga a ninguén, senón que se pode xogar e experimentar desde a tranquilidade”, indica la directora del centro.

Cada intérprete, una historia

Uno de los estudiantes que encontraron en la Escola de Teatro un nuevo hogar es Elisardo de la Cruz, que comenzó a asistir a las clases en el año 2018. Afirma disfutar mucho tanto de ellas como de poder compartirlas con “compañeros muy diversos”. Desde su punto de vista, la formación permite “aprender muchísimo porque siempre hay gente nueva y cada uno aporta su punto de vista”. De hecho, confiesa que es actor profesional desde 2021 gracias al centro, por lo que se siente muy agradecido, también a la exdirectora Flor Maceiras, con quien empezó.

Otra alumna es Vicky Sas, que lleva una década conociendo de primera mano todas las técnicas y trucos necesarios para interpretar comedia, tragedia y drama, entre otros muchos géneros dramáticos.

A su parecer, el teatro tiene un gran poder. “É unha linguaxe, un medio de expresarme, contar unha historia e estar en contacto coa realidade”, confiesa.

En cambio, al preguntarle sobre qué disciplinas disfruta más, le resulta complicado decantarse por una. “Algunhas son máis atractivos de primeiras, como pode ser a improvisación. O clown é tan antigo como difícil... Realmente no teatro podes poñer en práctica calquera das variedades que hai”, explica.

Por su parte, Elisardo de la Cruz no se casa con ninguna. “Puede haber algunos textos con los que me sienta más cómodo, como pueden ser los clásicos, pero precisamente me gustan los modernos porque la comodidad no es una buena compañera”, comenta el intérprete.

Aproximadamente, la escuela cuenta con seis profesores y 50 alumnos Daniel Alexandre

En cuanto a su visión del arte al que se dedica, opina que debería ser una asignatura en los colegios e institutos porque aporta “unas habilidades sociales y culturales fantásticas”.

Vicky Sas también recomienda adentrarse en el mundo de la interpretación y cree que la escuela es todo “un luxo tanto por como coida o teatro como polas facilidades que dá para aprender e os medios”. Es más, la alumna considera que se trata de una buena actividad “para desenvolverse como persoa”.

Las clases se imparten en el auditorio municipal de Narón Daniel Alexandre

Pese a lo complicado que resulta actuar a un alto nivel, todavía hay quienes desvalorizan el trabajo y la labor de los actores y actrices que memorizan sus respectivos guiones y perfeccionan cada línea, movimiento y expresión. Según Celia González, esto no es nada nuevo. “Creo que pasa coas artes en xeral, entendo que por descoñecemento. De feito, moitas veces pasa que algunha xente entra na escola e cando xa leva un tempo decátanse de que é máis difícil do que pensaban. Ao final facer teatro non é ser gracioso ou ser simpático, é un oficio e require de moitas horas e de moita aprendizaxe”, sostiene la directora.

Independientemente de lo que puedan opinar los demás, la Escola de Teatro de Narón ha conseguido un hito dentro del arte dramático de la comarca: dotar al municipio de un centro que lleva más de cuatro décadas ofreciendo una formación en interpretación que sigue abriendo puertas y bajando telones.