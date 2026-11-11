Denuncian un nuevo altercado protagonizado por el vecino de A Solaina con esquizofrenia

Los vecinos están estudiando realizar una denuncia conjunta AEIG

El barrio naronés de A Solaina vivió esta semana un nuevo episodio de violencia protagonizado por un vecino conflictivo que sufre esquizofrenia.

Tal y como relataron testigos presenciales, el suceso tuvo lugar durante la mañana del pasado lunes. Esta persona, que ya ha tenido numerosos encontronazos con otros residentes de la zona, al parecer se encontraba por el entorno de la calle Santa Icía caminando mientras farfullaba cuando, por causas desconocidas, se enzarzó con otro viandante frente a una cafetería situada en torno al número 59 del mencionado vial.

Un cliente del establecimiento relató que, en el momento del suceso, se encontraba en el interior del establecimiento cuando vio salir del mismo a otras personas, que se situaron en la puerta. En la calle, mientras, los dos hombres se encontraban “forcejeando”. Entre tanto, la responsable de la cafetería se unió a la gente en la puerta y convenció al segundo de los implicados de que “lo dejase”, instándolo a entrar hasta que llegase la Policía, cosa que finalmente hizo.

De este modo, mientras el agredido se resguardaba en el interior, los clientes del establecimiento bloquearon la puerta para que el vecino conflictivo no pudiese acceder al mismo, al tiempo que otro de ellos alertaba a las autoridades. Así, mientras no llegaban los agentes, el hombre se sacó la camiseta y comenzó a gritar, haciendo varias intentonas de penetrar en el local al tiempo que interrumpía el tráfico y amenazaba a los presentes.

Pocos minutos después, hicieron acto de presencia dos patrullas de la Policía Local de Narón, identificando al individuo, que finalmente accedió a marcharse del lugar.

Problemas en el barrio

Como se recordará, varios vecinos denunciaron a finales de octubre los contratiempos que este individuo está causando en el barrio, criticando la falta de medidas por parte de las administraciones para solventar la situación –el Concello en su momento detalló que estaba haciendo todo lo que estaba en su mano para ayudar, pero que cualquier ingreso no voluntario en un centro psiquiátrico o de desintoxicación “debía ser decretado por un juez”–.

Y es que, como detallaron los afectados, esta persona sufre “severos problemas de drogodependencia” y tiene amenazados “de muerte” tanto a familiares como a otros habitantes del barrio. De hecho, vecinos de su mismo edificio denunciaron que su domicilio desprende “un olor insoportable” y que incluso se han encontrado en las escaleras una pipa para consumir droga. De este modo, los alertantes avanzaron que desde la AVV se está estudiando la posibilidad de realizar una recogida de firmas para exigir soluciones.