Cumpleaños del Centro de Interpretación de los Molinos Industriales de Xuvia

Centro de Interpretación de los Molinos Archivo

El Molino de Xuvia celebra este mes de noviembre el segundo aniversario de su apertura al público como centro museístico, que tuvo lugar el 21 de noviembre de 2024.

Para conmemorar esta fecha, el CIMIX de Xuvia organiza una actividad especial, ‘Os segredos da moenda’, que permitirá a las personas visitantes acercarse a la historia de esta histórica fábrica y descubrir de primera mano el proceso tradicional de la molienda.

La propuesta se desarrollará durante los fines de semana del 14 y 15 y del 21 y 22 de noviembre y estará compuesta por dos actividades. La primera de ellas consistirá en una visita guiada por las instalaciones del complejo industrial, que permitirá conocer espacios como la vivienda de la familia fundadora, la fábrica de harinas, el antiguo muelle y la pasarela sobre el río Xubia.

La segunda estará dedicada a comprender el funcionamiento del mecanismo de molienda de la construcción mediante una proyección audiovisual, que se complementará con un taller práctico de esta arte tradicional, en el que las personas participantes podrán experimentar en primera persona la transformación del grano en harina con molinillos de mano.

Esta programación tendrá continuidad el lunes 23, coincidiendo con la celebración del Día de Narón, jornada en la que se realizará una apertura extraordinaria y se ofrecerán distintas actividades para disfrutar en familia de nuestro patrimonio. Durante ese día, la entrada libre al centro será gratuita.

Las personas interesadas en participar pueden consultar los horarios y realizar su reserva a través de la página web: cimixnaron.gal.