Balance “moi positivo” desde la organización de Incluson tras su primera edición en Xuvia
La AXF ha aplaudido la iniciativa, que tendrá continuidad
El paseo marítimo de Xuvia acogió el pasado fin de semana la primera edición de Incluson, el Festival Musical Accesible e Inclusivo no Camiño de Santiago, una iniciativa que organizó la Institución Turística Inclusiva Cultural e Social (I’TICS) con la colaboración del Concello de Narón, la Xunta de Galicia, Xacobe 2027 y la Asociación de Concellos do Camiño Inglés.
El balance después de esta primera cita ha sido “moi positivo”, destacando especialmente el “impacto que xerou entre as persoas asistentes, as institucións, os artistas e os profesionais que participaron no evento”, explican. El vicepresidente de la entidad organizadora, Daniel Ríos, valora que “o que vivimos o sábado confirma que estabamos na senda correcta. Escoitar as experiencias das persoas asistentes, ver a sorpresa dos músicos ao descubrir novas formas de facer chegar a súa música e comprobar como recursos que moitas veces pasan desapercibidos poden cambiar completamente a experiencia é, sen dúbida, o mellor resultado que podíamos ter”.
Entre los aspectos que enumeran como los más significativos de la cita están las herramientas que han permitido que todas las personas pudiesen participar y disfrutar en igualdad de oportunidades. De este modo, recuerdan que se emplearon pictogramas y señalización en lengua de signos, facilitando la orientación y comprensión de los diferentes espacios. Además, se tuvo en cuenta que la zona reservada para gente con movilidad reducida contaba con una “localización privilexiada” que les permitió verlo todo.
Asimismo, fue “especialmente significativa” la interpretación signada y la presencia de pantalla para seguirla al detalle. Pero si algo causó una “auténtica sensación” fueron los chalecos vibratorios, que lograron que muchas personas sintiesen por primera vez la música a través de su cuerpo. Finalmente, la existencia de un espacio acotado para calma y regulación sensorial se convirtió en un recurso también muy valorado para poder alejarse de los estímulos, descansar y recuperarse.
La AXF aplaude la apuesta por una cultura accesible
La Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra (AXF) ha aplaudido que el festival Incluson permita “avanzar cara unha cultura máis accesible, na que a música e as actividades culturais poidan ser compartidas e desfrutadas por todas as persoas”. En este contexto, han querido agradecer a la organización “o seu compromiso e traballo para facer posibles este tipo de eventos, creando espazos nos que a inclusión non sexa só unha intención, senón unha realidade”, algo que consideran “fundamental” que se siga promoviendo de cara a próximas citas en el futuro.