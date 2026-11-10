La recreación de la tradicional ‘esfolla’ vuelve a la parroquia de Doso este fin de semana

Volverán las exposiciones de muñecos de hojas de mazorcas Jorge Meis

La parroquia de Doso vuelve a convertirse un año más en punto de encuentro de vecinos y vecinas con la tradición agrícola de la recogida, deshojado y desgranado de mazorcas.

El trabajo que ocupó tiempo atrás las labores de las parroquias rurales se ha convertido ya en una fiesta en la que se recuerda la tarea para que no caiga en el olvido, al tiempo que se disfruta de todo un reencuentro con las tradiciones, acompañado de música, degustaciones y actividades paralelas.

La cita será este sábado 14 y tendrá lugar así la ‘Recreación da esfolla’, que alcanza su vigesimoséptima edición.

La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, presentó junto a Severo Castro y Vanesa Fernández, presidente y secretaria, respectivamente, de la AVV A Naveira de Doso el evento, que cuenta también con la colaboración de la Diputación de A Coruña.

La programación prevista dará comienzo a las 17.00 horas en la pista polideportiva bajo una carpa instalada para la ocasión. En este espacio tendrá lugar la celebración de un obradoiro de muñecos de hojas de maíz o la exposición de los ya realizados en los centros de enseñanza de la ciudad, organizados desde el Padronato da Cultura y en los que participaron cerca de medio millar de escolares de quinto y sexto curso de Educación Primaria de los colegios Ayala, Santiago Apóstol, A Solaina, Ponte de Xuvia, Virgen del Mar, A Gándara y O Feal.

En el apartado musical, actuarán durante la jornada los grupos de música y danza tradicional del Padroado, así como las formaciones de música tradicional Faíscas da Pontraga y Xistra de Coruxo.

En torno a las 18.30 horas, se iniciará el ‘debagado do maínzo’, en el que pueden participar las personas que lo deseen. Además, se celebrará la séptima edición del campeonato mundial de ese trabajo de deshojado, otro de los atractivos del programa de este evento cultural. Así, desde las 20.00 horas aproximadamente los participantes –un máximo de diez personas– competirán para ‘debagar’ en un tiempo determinado la mayor cantidad posible de maíz, hasta un total de veinte espigas.

La programación del sábado incluirá, asimismo, un concurso de postres, al que podrán presentar sus elaboraciones las personas que lo deseen, inscribiéndose en un espacio habilitado en la zona ese mismo día. Un jurado será el encargado de valorar las creaciones que, a continuación, se repartirán para degustar entre el público. Un grupo de mujeres de la parroquia se encargará también de preparar y servir un chocolate caliente, pudiéndose degustar además castañas y leche.

Desde la entidad vecinal de Doso y el Concello naronés se anima tanto a la ciudadanía del municipio como de la propia comarca a acudir a la recreación tradicional de la actividad propia del campo e incluso a acudir con ropas tradicionales para ambientar esta celebración.