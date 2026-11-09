Vecinos de Narón denuncian filtraciones de agua en la zona de lavandería de su edificio

Los residentes señalan que la zona de la lavandería se inunda frecuentemente Daniel Alexandre

Algunos residentes del barrio naronés de O Alto, concretamente los del número 10 de la calle Grove, han denunciado los desperfectos con los que cuenta actualmente el edificio.

En concreto, una de las vecinas de esta construcción, perteneciente a la red de pisos de alquiler asequible gestionados por la inmobiliaria Costa Coruña, afirma que la zona de lavandería está sufriendo importantes filtraciones de agua que impiden acceder al espacio de manera segura. “Llevo dos años viviendo aquí y cada vez es peor”, asevera la afectada. De hecho, asegura que tiene que abrir las arquetas del área para vaciar el agua que inunda el lugar, donde los vecinos se han visto obligados a tomar medidas, pero subraya que no son suficientes. “Empezaron colocando un cubo el año pasado, ahora hay cuatro y varias tinas, pero el domingo estaban a tope”, explica.

Dada la situación, la particular decidió acudir a la inmobiliaria herculina. Por ahora, le han podido confirmar que no se ha detectado exceso de consumo en ninguno de los pisos. Además, señala que el agua no cae “porque haya tuberías que estén mal”, por lo que cree que podría ser un problema “de las centrales o algo similar”.

Además, comenta que hay dos o tres inmuebles con humedades. En consecuencia, tanto ella como sus vecinos creen que deberían darles una solución lo antes posible y que acuda un fontanero para detectar y frenar las pérdidas de agua, pues más allá de la zona afectada, argumenta que se deberían evitar este tipo de desperfectos por la situación en la que se encuentra el embalse de As Forcadas.