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Narón

La biblioteca municipal de Narón abrirá este martes el plazo para inscribirse en ‘Coñecendo a... Carlo Collodi’

La actividad, dirigida al público infantil mayor de cuatro años, consistirá en una narración oral y un taller creativo

Redacción Ferrol
09/11/2026 21:24
Según el Concello, la cita tendrá lugar el próximo sábado a las once de la mañana
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La biblioteca municipal de Narón abrirá este martes el plazo para anotarse en ‘Coñecendo a...Carlo Collodi’, una actividad infantil que pretende divertir a los más pequeños.

La iniciativa cultural, dirigida a niños y niñas mayores de cuatro años, se centrará en acercar la figura del escritor italiano y su personaje más conocido en el mundo de la literatura y la animación, Pinocho. Concretamente, los asistentes podrán disfrutar de una narración oral y un taller creativo en el que tendrán que aprender a crear una marioneta.

Desde el Ayuntamiento señalan que el cuento que abrirá la propuesta servirá para explorar “temas como a fantasía e as amizades, eixes da obra de Carlo Collodi”. Además, los participantes tendrán la oportunidad de conocer diferentes anécdotas sobre la vida del escritor florentino, nacido hace dos siglos.

Según la edila responsable del área, Olga Ameneiro, la actividad se desarrollará el próximo sábado, a partir de las 11.00 horas en la propia biblioteca municipal.

En cuanto a las incripciones para poder asistir a la cita, se podrán realizar desde este martes a partir de las 16.00 horas. Desde el Concello de Narón informan de que estas se podrán formalizar de manera presencial o, en su defecto, llamando al número de teléfono 981 382 173. Aparte de reservar plaza, será necesario que los pequeños que quieran acudir al evento tengan el carné de la red de bibliotecas.

Esta actividad infantil se une a otras organizadas en el complejo, como es el caso del cuentacuentos ‘Contos miúdos’, de Paula Carrera, que tuvo lugar el pasado 10 de octubre.

Libros en una de las estanterías de la biblioteca naronesa

La biblioteca municipal de Narón contará hasta el sábado 14 con una muestra en distintas lenguas

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