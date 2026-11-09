La AVV Piñeiros ofrece para esta semana un curso de micología y una excursión a Cambados

Los interesados deberán inscribirse previamente AEIG

La asociación vecinal de Piñeiros continúa organizando diferentes tipos de actividades para los residentes del barrio.

Esta semana son dos las propuestas a las que se podrán apuntar los interesados. La primera, prevista entre el jueves y el sábado, será un curso de micología a cargo de Luis Cuba. La iniciativa, centrada en el mundo de las setas, permitirá descubrir a los asistentes aspectos relacionados con la anatomía y morfología de los hongos, así como reconocer especies comestibles, tóxicas o mortales.

Asimismo, la acción formativa incluirá contenidos vinculados a la recolección y a todas las curiosidades que esconden estos seres vivos.

Por otro lado, la entidad también contará con una escapada para quienes prefieran un plan más viajero. En este caso, se trata de una excursión a Cambados el próximo sábado. Allí, los inscritos podrán disfrutar de los paisajes con los que cuenta la localidad pontevedresa, así como de su mercadillo, en el que se ponen a la venta artículos de moda y productos de artesanía.

Además, para finalizar la jornada, los amantes de la música y el baile tendrán la posibilidad de visitar la discoteca La Luna.

Desde la asociación vecinal de Piñeiros animan a los residentes a asistir e informan de que la actividad tendrá dos precios distintos: 60 euros para los miembros de la entidad y 65 para quienes no sean socios.

Por último, recuerdan que las plazas para ambas propuestas son limitadas y será necesario anotarse previamente llamando al número de teléfono 630 758 663.