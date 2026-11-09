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Narón

El PP de Narón critica al Concello por el exceso de maleza presente en diferentes fincas de Río Seco

Desde la formación piden que el gobierno local obligue a los dueños de los terrenos a limpiarlos y mantenerlos en buen estado

Redacción Ferrol
09/11/2026 21:36
Bancada popular en un pleno del Concello de Narón
Los populares creen que el exceso de vegetación de la zona supone un riesgo
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El Partido Popular de Narón ha retomado sus críticas hacia la gestión del Concello. En este caso, la formación liderada por Germán Castrillón ha denunciado la situación en la que se encuentran los vecinos y vecinas de Río Seco.

Desde el PP advierten de que son varias las fincas de la zona que cuentan con un exceso de maleza. Según su candidato a la Alcaldía, suponen “un riesgo muy grande”.

En un vídeo publicado en las redes sociales de la agrupación, una de las vecinas afectadas señaló que la propietaria del terreno próximo a su edificio desbrozó el espacio recientemente. No obstante, aseguró que en verano las lagartijas “subían por la pared y entraban en mi terraza”.

A pesar de este caso, tanto Castrillón como sus compañeros de partido explicaron que las viviendas se encuentran “cada vez más asoladas por la maleza (...), que no deja de crecer y avanzar ante la pasividad del gobierno local” en una zona que continúa estando “desatendida por el Concello”.

Por todo esto, el Partido Popular de Narón considera urgente que el Ayuntamiento tome cartas en el asunto, obligando a los dueños “a limpiar y mantener las fincas en buen estado” para así reforzar la prevención de incendios y proteger la salud pública.

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