El derribo de una vivienda en el camino de O Pino obliga a reordenar el tráfico en O Alto (Narón) 

Se han establecido tres desvíos en las inmediaciones de la zona afectada AEIG

El Concello de Narón ha informado de que el derribo de una vivienda en el camino de O Pino está afectando la circulación de vehículos en la zona de O Alto.

Según el Consistorio, la zona permanecerá cerrada durante los próximos días, por lo que se ha tenido que reordenar el tráfico en el barrio.

Concretamente, sólo podrán acceder los residentes en dicha área y en la calle Edreiro. Lo mismo se aplica en el tramo más próximo a la casa. Por lo tanto, no se permitirá el acceso a peatones ni conductores que no vivan allí.

Además, se establecen tres desvios distintos para intentar alterar la circulación lo mínimo posible: uno a avenida Souto Vizoso por la calle Chantado y dos a la carretera de Castilla. El primero será por Leiras Pulpeiro y el segundo tendrá como ruta la Rúa Fonte de Neixa.

Desde el propio Ayuntamiento lamentan las molestias que puedan ocasionar estas medidas temporales para regular el tráfico mientras se procede al derribo de la vivienda.

Asimismo, según las previsiones municipales, todo apunta a que los trabajos finalizarán el próximo jueves día 12, por lo que se reanudará el tránsito de vehículos en cada una de las calles que se están viendo afectadas durante estos días.