El centro cívico social de San Xiao acogerá el espectáculo ‘A loba Antea’, de As dos contiños

El show comenzará a las 17.00 horas en el local Cedida

El proyecto Apego continúa su programación en el municipio naronés con una propuesta para los niños y niñas.

En esta ocasión, se trata de ‘A loba Antea’, un espectáculo de As dos Contiños a cargo de Iolanda Eiras y Nekane Fernández y organizado por el Servizo de Normalización Lingüística del Concello.

La actividad, recomendada para pequeños mayores de tres años, combinará la música, los títeres y la narración oral para dar a conocer una trama que tiene como principal objetivo abordar temas como la amistad y la concienciación ambiental.

El show, con una duración aproximada de 40 minutos, tendrá lugar este miércoles, a las 17.00 horas, en el centro cívico social de San Xiao.

Desde la organización señalan que no será necesario pagar para poder asistir a la cita, pero sí inscribirse previamente. Para ello, los interesados deberán enviar un correo electrónico a a.pita@naron.gal especificando la actividad, el nombre del adulto acompañante, así como el del pequeño y su edad. Además, también deberá incluir un e-mail y un teléfono de contacto.

Para más información, puede consultarse la página web de Apego.