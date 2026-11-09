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Narón

El centro cívico social de San Xiao acogerá el espectáculo ‘A loba Antea’, de As dos contiños

Desde la organización informan de que la actividad es gratuita, pero será necesario inscribirse previamente

Redacción Ferrol
09/11/2026 21:17
centro civico san xiao cedida
El show comenzará a las 17.00 horas en el local
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El proyecto Apego continúa su programación en el municipio naronés con una propuesta para los niños y niñas.

En esta ocasión, se trata de ‘A loba Antea’, un espectáculo de As dos Contiños a cargo de Iolanda Eiras y Nekane Fernández y organizado por el Servizo de Normalización Lingüística del Concello.

La actividad, recomendada para pequeños mayores de tres años, combinará la música, los títeres y la narración oral para dar a conocer una trama que tiene como principal objetivo abordar temas como la amistad y la concienciación ambiental.

El show, con una duración aproximada de 40 minutos, tendrá lugar este miércoles, a las 17.00 horas, en el centro cívico social de San Xiao.

Desde la organización señalan que no será necesario pagar para poder asistir a la cita, pero sí inscribirse previamente. Para ello, los interesados deberán enviar un correo electrónico a a.pita@naron.gal especificando la actividad, el nombre del adulto acompañante, así como el del pequeño y su edad. Además, también deberá incluir un e-mail y un teléfono de contacto.

Para más información, puede consultarse la página web de Apego.

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