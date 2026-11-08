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Narón

Una sentencia obliga a una cooperativa a devolver gastos hipotecarios a un matrimonio de Narón

Lo habitual es que se hagan reclamaciones a bancos y no a cooperativas

Redacción Ferrol
08/11/2026 05:00
Juzgado de Ferrol
Juzgado de Ferrol
Emilio Cortizas
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Una sentencia judicial ha dictaminado a favor de un matrimonio de Narón que reclamaba los gastos hipotecarios a una cooperativa.

El despacho Juan Franco Abogados ha sido el encargado de llevar este caso, que cuenta con la peculiaridad de que se reclama a una cooperativa y no a una entidad bancaria.

La resolución del Tribunal de Instancia de Ferrol reconoce el derecho a recuperar los gastos reclamados del préstamo suscrito y condena a la entidad a devolverlos con intereses y costas.

La entidad mantuvo su oposición y cuestionó que sus socios pudieran reclamar como consumidores, lo que añadió dificultad jurídica al procedimiento. El pleito tampoco se limitó al examen de documentos, ya que, como se explica desde el despacho de abogados, se solicitó el interrogatorio del cooperativista y la declaración como testigo del responsable de la concesión de las hipotecas, y se celebró una vista con prueba testifical.

La sentencia reconoce que la condición de socio no priva al prestatario de la protección que le corresponde como consumidor y que la cooperativa actúa como profesional al conceder el préstamo.

Declara nulas las cláusulas de gastos y de vencimiento anticipado

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