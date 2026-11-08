Música y ocio se dieron la mano en el estreno del festival Incluson

Actuación musical en Incluson Daniel Alexandre

Charlas, artesanía, foodtrucks y música, sobre todo mucha música, desde por la mañana hasta bien entrada la noche, con un sinfín de estilos, para convertir el paseo marítimo de Xuvia en una fiesta durante toda la jornada del sábado.

Este era el objetivo, que se cumplió, de la primera edición de la Experiencia Promocional de Incluson, el festival accesible e inclusivo del Camino que promovió la asociación sin ánimo de lucro Institución Turística Inclusiva, Cultural e Social –I’TICS– con la colaboración do Concello de Narón.

Desde las 11.00 horas se celebró en el paseo este festival, que estaba previsto que se prolongase hasta las doce de la noche, y en el que hubo tiempo para las charlas, ‘O Camiño non cambia. A experiencia sí’, y la música, tan variada como la de Só Elas; Chungo Pastel; pinchadiscos –Fran Rey DJ y Mas Music DJs–; DiversidArte; Marcos Mella, Batalha o Nuevo Plan.

Paseo de Xuvia, festival Incluson Daniel Alexandre

Pero más allá del escenario –bajo carpa– también hubo espacio y tiempo para disfrutar de otras propuestas de entretenimiento, que hicieron que no fuese necesario desplazarse de la zona del festival.

Las foodtrucks como ChichaLovers, Pink & Mint y La Bichota do Paparrúa despuntaron en el ámbito gastronómico, mientras que el festival se convertía e mercadillo con espacios de artesanía y puestos como los de Laura Molero, Zapireza Estudio, Por Mis Ruedas, Pepiña Medias Longas, Chamorro y la comisión de fiestas de Xuvia.

Puestos de venta en Incluson Daniel Alexandre

Una iniciativa inclusiva que, pese a celebrarse en noviembre y al aire libre y, a haberse visto afectada por la lluvia desde media tarde, pudo contar con bastante público, atraído por la oferta musical o por la idea de pasar una jornada diferente.