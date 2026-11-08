Intervención del Speis en un incendio doméstico en Xuvia

El SPEIS, durante su intervención de este sábado Cedida

El incendio en una vivienda de la plaza del Concello, en Xuvia, este sábado por la tarde-noche obligó al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento (SPEIS) de Narón a intervenir para sofocar las llamas.

El cuerpo de emergencias naronés recibió el aviso del 112 en torno a las 19.55 horas que informaba de un fuego en el tercer piso de un edificio de la plaza. Según explican, de la parte trasera se veían salir llamas. Cuando accedieron al inmueble, la casa ya había sido evacuada y pudieron comprobar que en el patio estaba ardiendo una lavadora y parte de los enseres que había alrededor.

Tras cortar los suministros de agua, gas y electricidad, los efectivos del Speis procedieron a apagar el fuego. Agentes de la Policía Nacional y Local participaron en el dispositivo, que se dio por concluido sobre las 22.00 horas.