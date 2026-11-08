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Narón

Intervención del Speis en un incendio doméstico en Xuvia

Ardió una lavadora y parte de los enseres próximos

Redacción Ferrol
08/11/2026 14:04
El SPEIS, durante su intervención de este sábado
El SPEIS, durante su intervención de este sábado
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El incendio en una vivienda de la plaza del Concello, en Xuvia, este sábado por la tarde-noche obligó al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento (SPEIS) de Narón a intervenir para sofocar las llamas. 

El cuerpo de emergencias naronés recibió el aviso del 112 en torno a las 19.55 horas que informaba de un fuego en el tercer piso de un edificio de la plaza. Según explican, de la parte trasera se veían salir llamas. Cuando accedieron al inmueble, la casa ya había sido evacuada y pudieron comprobar que en el patio estaba ardiendo una lavadora y parte de los enseres que había alrededor. 

Tras cortar los suministros de agua, gas y electricidad, los efectivos del Speis procedieron a apagar el fuego. Agentes de la Policía Nacional y Local participaron en el dispositivo, que se dio por concluido sobre las 22.00 horas. 

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