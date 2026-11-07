El campamento infantil de Navidad de Narón abre su plazo de inscripción

El centro de Domirón será donde se desarrolle el campamento I JORGE MEIS

El Campamento de Nadal que el Concello de Narón pone en marcha en las vacaciones navideñas se desarrollará en las instalaciones del CRA de Domirón del 22 de diciembre al 7 de enero y desde el lunes podrán inscribirse ya los menores nacidos entre 2014 y 2023, empadronados o escolarizados en el municipio.

Se trata de una propuesta de Concilia Escola Narón que, tal y como informó la edil de Benestar Social, María Lorenzo, se presenta, en esta ocasión, bajo el lema ‘A fábrica secreta da trasnada inventora”.

El programa contará con una serie de actividades lúdico educativas que tiene entre sus finalidades fomentar una conciencia ecológica activa partiendo de experiencias de reciclaje, el respeto a la naturaleza, etc. Los menores disfrutarán también de juegos populares, deportivos, manualidades, dinámicas de animación, salidas y otras propuestas.

Todas ellas se desarrollarán de lunes a viernes –de 9.00 a 14.00 horas y con opción para conciliación de permanecer en el mismo de 7.30 a 15.00–, excepto los días festivos.

Las solicitudes podrán presentarse hasta el día 16 en el Rexistro Xeral del Concello o por cualquiera de los medios contemplados en la Ley de procedimiento administrativo