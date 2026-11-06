Narón presenta una amplia programación en torno al Día para la eliminación de la violencia contra la mujer

La alcaldesa, en el centro, con las edilas de Igualdade y Bibliotecas Cedida

La alcaldesa, Marián Ferreiro, y las edilas de Igualdade, María Lorenzo, y Bibliotecas, Olga Ameneiro, presentaron la programación que el Concello llevará a cabo para conmemorar este mes el Día Internacional para a eliminación da violencia contra a muller.

Las actividades incluyen cuatro propuestas, con Marie Curie como protagonista y el Pazo da Cultura y el Auditorio municipal como escenario.

De este modo, se dedica la primera semana de este mes a las mujeres que hicieron avanzar en la ciencia, comenzando con la actividad que tuvo lugar en la mañana del jueves con escolares, en la que se representó ‘A máquina do tempo das científicas’, de Trémola Teatro.

Este viernes se inaugurará a las 12.00 horas en el vestíbulo del Pazo una exposición de paneles sobre la vida de Marie Curie, que permitirá conocer su trayectoria y los momentos más destacados de su biografía.

Asimismo, se podrá ver, a las 20.00 horas, un biopic poético, ‘Curie ou a simetría dos fenómenos físicos’, de Empatía Teatro, dirigida por Santiago Cortegoso, pensada para público adulto y que propone un viaje en el tiempo por la vida de la científica. Otra de las propuestas del Pazo, el sábado, es la presentación –18.30 horas–del libro ‘Descubre a María Sklodovska-Curie’, a cargo de Belén Yuste y Sonia L. Rivas Caballero, autoras y biógrafas autorizadas que se encargarán de repasar la vida de Curie.

Las propuestas continuarán el 16 de noviembre, con una muestra bibliográfica audiovisual. ‘Romper co molde: repensar as masculinidades’, en la biblioteca municipal, y esa misma jornada, en el canal de YouTube del Concello se podrá ver el vídeo ‘Gema’, de mujeres referentes de Narón, que aborda el tema de la violencia machista.

Los días 20 y 21 de noviembre habrá un taller de defensa personal en el pabellón de la Casa da Xuventude, en A Gándara. El cuentacuentos ‘Moito que limpar’, de Caxoto, es la propuesta para el día 28 de noviembre, además de los ‘Escape room pola igualdade’, que se llevan a cabo en los centros educativos, en el marco de esta completa y variada programación del Concello para el 25N.