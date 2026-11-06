La vida y obra de Marie Curie protagoniza en Narón la actividad dedicada a la mujer

Exposición de Marie Curieen el Pazo da Cultura de Narón Jorge Meis

La vida de Marie Curie en paneles, que permitirán conocer su trayectoria y los momentos más destacados de su biografía, ya se puede visitar en el Pazo da Cultura de Narón. Esta muestra, que se inauguró este viernes y que permanecerá expuesta durante este mes, forma parte de las actividades que en torno al próximo 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Concello hace extensivo a todo el mes y a la mujer en general, y a la figura de la que fue premio Nobel, en particular.

Así, no solo se abrió el viernes una muestra expositiva, sino que se puso en escena, ya por la tarde, el biopic poético, ‘Curie ou a simetría dos fenómenos físicos’, de Empatía Teatro, dirigida por Santiago Cortegoso, y con Vicky Sas, que encarna a la científica, y Elisardo de la Cruz, que interpreta a Pierre Curie, como protagonistas.

Tras este viaje en el tiempo por la vida de la científica, este sábado, también en el Pazo, se presentará, a las 18.30 horas, el libro ‘Descubre a María Sklodovska-Curie’, a cargo de Belén Yuste y Sonia L. Rivas Caballero, autoras y biógrafas autorizadas que se encargarán de repasar la vida de esta mujer física y química.