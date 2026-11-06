La parroquia naronesa de O Couto abre sus puertas a las primeras actuaciones de ‘Tempo de Música’

Xove Banda de Narón Archivo

La Asociación de Vecinos de O Couto, con la colaboración del Concello de Narón, organiza un año más una completa programación en el marco de la iniciativa ‘Tempo de Música’, que este año celebra su trigésimo tercera edición y que dará comienzo este mismo sábado, con la primera de las actuaciones a las 18.00 horas en el local social de A Picota, en la parroquia de O Couto. La entrada a esta y a las demás actuaciones será libre y gratuita.

La inauguración de ‘Tempo de Música’ correrá a cargo de la Xove Banda de Narón, de la Asociación Cultural Musical Sementeira, de Narón. El ciclo continuará el próximo 15 de noviembre con la actuación de los integrantes de la coral polifónica Agarimo –Sillobre, Fene– y el Tradicoro, de la asociación Airiños de Fene.

Ya en la jornada de 22 de noviembre será el turno de la agrupación coral Endesa, de As Pontes, y de la coral Alecrín, de Brión –Ferrol–. Por último, para cerrar el ciclo tendrá lugar la actuación que protagonizarán el grupo de acordeones Os do Xesteira, de Narón, y la coral Amistad, de la asociación de vecinos de O Couto, impulsora de esta convocatoria.

Las propuestas musicales de este ciclo, que llega a su fin el 6 de diciembre, salvo la de hoy, se llevarán a cabo los domingos. La convocatoria cuenta con la colaboración de la Rede Cultural, de la administración provincial y de la Federación de Corales de Galicia –Fecoga–.

El ciclo ‘Tempo de Música’ de O Couto es una de las propuestas más asentadas en el ámbito cultural del concello de Narón. La entidad vecinal de la citada parroquia trabaja desde hace muchos años para mantener viva esta convocatoria.