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Narón

Entrega de diplomas en Narón del curso de iniciación a la lengua y cultura gallegas

El alumnado procedía de latinoamérica y de otras comunidades españolas

Redacción Ferrol
06/11/2026 00:23
Entrega de diplomas de gallego en Narón
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Un total de nueve personas, de las diez inscritas inicialmente, recibieron sus diplomas de mano de la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, y de la concejala de Política Lingüística, María Lorenzo, tras haber concluido el curso de iniciación a la lengua y cultura gallegas, organziado desde la Secretaría Xeral da Lingua. 

La mayor parte del alumnado procedía de latinoamérica –Venezuela, Perú, Colombia y Argentina– y de otras comunidades españolas, teniendo todas las personas participantes el castellano como idioma de comunicación habitual y sin conocimiento previo del gallego.

El curso se impartió en las instalaciones de la entidad vecinal de Chafarís, en O Alto, con una duración de veinte horas.

La alcaldesa felicitó a las personas que realizaron el curso, destacando el alumnado, asimismo, la oportunidad que se les brindó para poder llevar a cabo esta formación, ya concluida.

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