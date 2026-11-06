Entrega de diplomas en Narón del curso de iniciación a la lengua y cultura gallegas

Entrega de diplomas de gallego en Narón cedida

Un total de nueve personas, de las diez inscritas inicialmente, recibieron sus diplomas de mano de la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, y de la concejala de Política Lingüística, María Lorenzo, tras haber concluido el curso de iniciación a la lengua y cultura gallegas, organziado desde la Secretaría Xeral da Lingua.

La mayor parte del alumnado procedía de latinoamérica –Venezuela, Perú, Colombia y Argentina– y de otras comunidades españolas, teniendo todas las personas participantes el castellano como idioma de comunicación habitual y sin conocimiento previo del gallego.

El curso se impartió en las instalaciones de la entidad vecinal de Chafarís, en O Alto, con una duración de veinte horas.

La alcaldesa felicitó a las personas que realizaron el curso, destacando el alumnado, asimismo, la oportunidad que se les brindó para poder llevar a cabo esta formación, ya concluida.