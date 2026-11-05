Un naronés compra 30 kilos de cocaína a un narcotraficante y 29 resultan ser polvo de cemento

En Narón se interceptaron vehñiculos de alta gama Cedida

La Operación Petronium-Heracles ha permitido desarticular una red dedicada a la distribución y ‘vuelcos’ de droga en Galicia, con 14 presuntos implicados, de los cuales 12 resultaron detenidos y dos investigados.

En el operativo tomaron parte efectivos del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (Edoa) de la Guardia Civil de A Coruña, junto a la Unidad Operativa del Servicio de Vigilancia Aduanera de A Coruña y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional.

Aunque se hallaban implicados individuos en distintas localidades como A Coruña o Vilagarcía de Arousa, la operación tuvo sus inicios en Ferrol y Narón.

La investigación dio comienzo cuando se percataron de que un joven, vecino de Vilagarcía, supuestamente se valía de otras personas para realizar transportes de cocaína y gestionar plantaciones de marihuana situadas en varios municipios de la provincia de A Coruña.

Tras Unis meses de investigación, se observó que el objetivo principal se relacionaba con varios vecinos de Ferrol y Narón, conocidos por su vinculación al crimen organizado, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. Estas personas conducían vehículos de alta gama y mantenían un alto nivel de vida. La investigación descubrió que, entre las acciones que habría llevado a cabo la organización criminal se encontraba el engaño a un vecino de Narón que llegó a entregar la suma de 255.000 euros por 30 kilos de cocaína de los cuales 29 resultaron ser cemento en polvo.

Igualmente, se tuvo conocimiento de intentos de llevar a cabo ‘vuelcos’, con acciones violentas contra otros clanes vinculados al tráfico de drogas mediante el uso de armas para sustraer droga o dinero.

Durante los nueve meses que duró la investigación, se llevaron a cabo numerosas vigilancias sobre los catorce presuntos implicados en la organización, pudiendo establecer las conexiones y relaciones entre ellos y los numerosos delitos investigados.

Armas localizadas en la investigación Cedida

La organización realizaba las entregas de droga principalmente en la comarca del Salnés en Pontevedra, así como en las ciudades de Ferrol, Narón, A Coruña y en la localidad de Betanzos, aunque se detectaron también transportes a la provincia de Zamora.

A finales del mes de octubre, se produjo la detención de tres miembros de la organización criminal cuando realizaban una entrega de cocaína en la comarca del Salnés en Pontevedra, cuyo destino final sería Betanzos.

Se interceptó en este momento el vehículo y la sustancia estupefaciente oculta. El juzgado competente decretó el ingreso provisional sin fianza para los tres. Finalmente, en la fase de explotación de la operación se realizaron 17 entradas y registros donde se localizaron diversas sustancias estupefacientes (cocaína, hachís, ‘MDMA’ y heroína), seis armas de fuego, grandes cantidades de munición y alrededor de 138.000 euros en efectivo.

Casa en Narón como guardería de droga

Además, se incautaron doce vehículos, dos de ellos de alta gama. Entre los inmuebles inspeccionados destacan una morada en la localidad de Narón, empleada como piso de seguridad o “guardería” para ocultar armamento, droga y caudal ilícito, así como un domicilio de la ciudad de A Coruña donde funcionaba un punto de venta de estupefacientes.

En número total de individuos implicados en la operación es de 14, de los cuales se ha procedido a la detención de 12 de ellos y a la investigación de otros dos. El pasado día 28 de octubre, tras ponerse a disposición judicial a los principales investigados, la autoridad judicial decretó prisión provisional sin fianza para cinco de los detenidos.

Se interceptaron unos138.000 euros en efectivo. Cedida

La Sección Civil y de Instrucción Plaza número 3 de Betanzos se encargó de tutelasr la investigación, con la estrecha colaboración del Fiscal Delegado Antidroga de A Coruña.

En la operación se han investigado numerosos delitos como tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas y receptación.