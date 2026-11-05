Doce detenidos en una operación antidroga con ramificaciones en Ferrolterra

Parte e la munición y el efectivo incautado Guardia Civil

Doce personas han sido detenidas en el marco de la operación 'Petronium-Heracles' desarrollada conjuntamente por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de A Coruña, Vigilancia Aduanera de la provincia y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, por formar parte de una red dedicada a la distribución y ‘vuelcos’ (robos) de droga en Galicia. Las fuerzas de seguridad dan por desarticulada la organización, que se dedicaba a la comisión de delitos como el tráfico de estupefacientes, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas y recepción.

La operación comenzó con una investigación sobre un joven vecino de Vilagarcía de Arousa, que se valía de otras personas para realizar transportes de cocaína y gestionar plantaciones de marihuana en varios municipios de la provincia de A Coruña. Las pesquisas determinaron que el objetivo principal se relacionaba con varios vecinos de Ferrol y Narón, conocidos por su vinculación al crimen organizado, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, que conducían vehículos de alta gama y mantenían un alto nivel de vida.

Entre las acciones que esta red criminal realizaba está el engaño a un vecino con residencia en Narón que llegó a entregar 255.000 euros por 30 kilos de cocaína, de los cuales 29 resultaron ser cemento en polvo. Además, la organización realizó intentos de "vuelcos" contra otros grupos mediante el uso de armas para sustraer droga o dinero.

Durante los nueve meses que duró la investigación, se llevaron a cabo múltiples vigilancias sobre los catorce presuntos implicados en la organización, logrando establecer las conexiones y relaciones entre ellos y los numerosos delitos investigados.

Así, la organización realizaba las entregas de droga principalmente en la comarca O Salnés, pero también en Ferrol, Narón, A Coruña y Betanzos, aunque se detectaron transportes a la provincia de Zamora. A finales del mes de octubre, se produjo la detención de tres miembros de la organización criminal cuando realizaban una entrega de cocaína O Salnés, con destino final sería Betanzos.

Además, se realizaron 17 entradas y registros en los que se localizaron diversas sustancias estupefacientes (cocaína, hachís, MDMA y heroína), seis armas de fuego, grandes cantidades de munición y unos 138.000 euros en efectivo. Además, se incautaron doce vehículos, dos de ellos de alta gama. Entre los inmuebles inspeccionados destacan una vivienda en Narón, que se empleaba como piso de seguridad o “guardería” para ocultar armamento, droga y caudal ilícito, y otro domicilio de A Coruña, donde funcionaba un punto de venta de estupefacientes.

El número total de implicados en la operación es de 14, de los cuales se ha procedido a la detención de 12 de ellos y a la investigación de otros dos. El pasado 28 de octubre, tras ponerse a disposición judicial a los principales investigados, el Juzgado de Instrucción de Betanzos decretó prisión provisional sin fianza para cinco de los detenidos.