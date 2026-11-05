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Diario de Ferrol

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Narón

Atendido un hombre en Narón por valores elevados de CO₂

Los bomberos descartaron a su llegada que se tratase de una fuga de gas

Redacción Ferrol
05/11/2026 18:16
Un momento de la intervención de los bomberos naroneses
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Un vecino del lugar de A Torre, en la parroquia de Pedroso, en Narón, tuvo que ser atendido después de sentirse mareado debido a valores elevados de CO₂ en su vivienda.

Tal y como explican desde el 112, fueron los propios profesionales de las urgencias sanitarias los que detectaron esta presencia, después de haber sido alertados por la central de emergencias.

Hasta el punto se desplazaron los bomberos del Speis de Narón, que descartaron a su llegada una fuga de gas, "siendo butano el suministro que había en la vivienda", explican fuentes municipales.

Como los valores de CO₂ eran muy elevados, los profesionales naroneses buscaron el origen, que encontraron en un horno encendido en el que se había dejado olvidada una masa de pan. Cabe señalar que el local había sido en el pasado una panadería.

El hombre fue atendido en el lugar sin necesidad de ser trasladado y las labores se limitaron a ventilar el inmueble.

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