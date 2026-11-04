Narón, un municipio con un patrimonio religioso que atraviesa los siglos

El monasterio de San Martiño de Xuvia tiene un pasado marcado por los asaltos vikingos Jorge Meis

Más allá de sus tradiciones, fiestas, playas y bosques, uno de los mayores tesoros de Galicia es su patrimonio religioso, compuesto por miles de templos. En este sentido, Narón cuenta con más de una decena de rincones que llevan siglos formando parte de la historia de la localidad.

Ejemplo de ello es el convento de Baltar, construido en la parroquia de O Val a finales del siglo XVI por Juan Pardo y Andrade y cedido por la última Marquesa de San Sadurniño, María de la Natividad Quindós y Villarroel, a los misioneros claretianos en el año 1910, quienes edificaron un monasterio sobre los cimientos del antiguo pazo.

Según el Ayuntamiento, esta edificación destaca por su estilo barroco, con una capilla a la que fueron trasladados los restos mortales de todos los miembros de la familia hidalga. No obstante, debido a los cambios que experimentó, sólo se conservan dos grandes blasones en cantería esculpida.

La zona cuenta con más de una decena de rincones que van desde el románico hasta el barroco y el gótico-renacentista

Cerca de allí, aparte de varias casas medievales como la Quintá, se encuentra la capilla de Santa Margarida, datada en el siglo XV, lo que la convierte en una de las más antiguas del municipio. De planta rectangular y con una bóveda rebajada en su interior, dispone de una fachada principal gótico-renancentista con un arco conopial. Además, en este se puede contemplar, en relieve, el escudo de armas de los señores feudales de Andrade.

La capilla de Santa Margarida se encuentra en la parroquia de O Val Emilio Cortizas

Por otro lado, en el lugar de Nelle (Castro), destaca la iglesia de Santa María. En este caso, se trata de una construcción con un exterior de sistema pentagonal y puerta cuadrilonga apuntalada. Asimismo, otro de los aspectos más curiosos que caracterizan al templo es su cornisa, partida con ornamentación en los aleros y dotada de unos extremos pináculos rematados en bola.

Al igual que la capilla de Santa Margarida, es de estilo barroco y planta rectangular. Respecto a esta última, se encuentra dividida en diferentes tramos a través de tres arcos fajones que sujetan una bóveda de cañón.

Variedad arquitectónica

Sin embargo, el listado no se queda ahí. Otro lugar a tener en cuenta en Narón es la iglesia de San Lourenzo de Doso, que pese a estar en estado semirruinoso, goza de una torre del campanario y una cúpula del siglo XVI dignas de contemplar.

Aparte, otra que merece una visita es la de Santa Rita de Xuvia, construida en el siglo XX por el industrial ferrolano Francisco Barcón de Quevedo para agradecer a la virgen que interviniese en la curación de su hija.

De ábside poligonal y vidrieras ubicadas en los muros laterales, el complejo destaca por un cruceiro de arcos de medio punto que demarca el presbiterio y las capillas periféricas.

En cambio, la fachada principal se divide en tres pañuelos, mientras que los muros se encuentran pintados de dos colores con el objetivo de resaltar los diferentes elementos que conforman la estructura. Dada su importancia para los fieles, hace unos meses se llevaron a cabo diferentes labores de mantenimiento para asegurar su correcta conservación.

Aparte de estos lugares de referencia, la localidad también dispone de otras opciones, como son la iglesia de Santa María a Maior, en O Val, con una planta de cruz latina, o la de San Xiao.

Curiosamente, a diferencia de la mayoría de templos de la zona, esta última no tiene un estilo definido y dispone de una sola nave con un coro alto.

La joya de la corona

Pese a la riqueza patrimonial que suponen todos estos ejemplos, hay uno que destaca especialmente. Se trata del monasterio de San Martiño de Xuvia, construido en el siglo IX, aunque todo apunta a que el área pudo haber sido un punto importante para civilizaciones como los suevos o los visigodos 500 años antes, debido al antecastro celta de Tartales.

Así lo asegura el guía del edificio, Benjamín Hermida, además de añadir que el complejo eclesiástico es un rincón lleno de historia. “Es un punto muy importante porque fue como un semáforo para las hordas piráticas. Por ejemplo, en el año 844, fue atacado brutalmente por los vikingos y un par de décadas después, hubo un conflicto que duró casi 23 años”, comenta.

El linaje de los condes de Traba influyó enormemente en la historia del cenobio Emilio Cortizas

Al preguntarle sobre uno de los aspectos que más huella ha dejado en el cenobio, señala su relación con los condes de Traba, que cuentan con un amplio árbol genealógico. “Aquí tienen uno de sus panteones funerarios, pero aparte, este grupo de nobles apoyó una independencia del reino de León en su día e hicieron una serie de actos para que Galicia fuese soberana”, relata.

Asimismo, indica que se trata de una casa nobiliaria “muy potente”, puesto que algunos de sus miembros llegaron a participar en las guerras de Jerusalén y otros terminaron retirándose en el monasterio, sirviendo este como “un abad o un asilo”.

En lo referente a la arquitectura, Hermida asevera que la iglesia es “basilical, con tres naves y ábsides, respectivamente”, siendo estas últimas medievales, del mismo modo que casi todo el templo. “La entrada del pórtico es completamente original, pero el techo cayó en su día y se tuvieron que reconstruir los llanos del Románico”, señala el guía histórico del monasterio. A su vez, comenta que los arcos y bóvedas se conservan, mientras que el coro fue trasladado dos veces y el presbiterio terminó siendo allanado.

Además, subraya que algunos de los cambios que experimentó el cenobio se debieron a las diferentes órdenes eclesiásticas que residieron en el complejo. “Los monjes negros estaban desde el principio, aunque en un momento determinado, el cenobio acabó pasando al Cluny, pero también eran benedictinos franceses. Es una etapa un poco oscura porque el monasterio estaba viviendo unos tiempos conflictivos”, declara Hermida.

El monasterio es conocido también es conocido por su riqueza pictórica Jorge Meis

Concretamente, afirma que se pueden contemplar varios ejemplos de las transformaciones, como son los patios y la zona de las caballerizas, pertenecientes al siglo XVIII, o los calabozos, datados en la Edad Moderna.

Por otra parte, una de las zonas que mayor curiosidad despiertan son los túneles del cenobio. “Tienen unas escaleras de bajada que van hacia un arco de medio punto y que recorren una serie de metros que están tapiados. Esos pasadizos han generado leyenda: que cruzan la ría, que van a la zona de Castro... Lo que sí se ha podido confirmar es que en ellos se han localizado los canales de presión de agua”, detalla el guía.

Finalmente, Benjamín Hermida asegura que es un templo digno de valorar, puesto que se trata del único románico de toda la zona y estuvo regido “por gente muy importante”.

Dejando a un lado el monasterio de San Martiño de Xuvia y lugares como el convento de Baltar, el municipio dispone de otros puntos relevantes para el patrimonio religioso, como son las iglesias de Nuestra Señora de la O o San Esteban de Sedes.

La iglesia de San Xiao destaca por no contar con un estilo definido Daniel Alexandre

Además de estos casos, la lista se amplía con las de San Mateo y San Salvador de Pedroso, ambas dotadas de una única nave y una planta rectangular, y con las capillas de San Vicente de Placente y Santa Lucía.

Por tanto, entre unos y otros, la localidad de Narón cuenta con más de una decena de templos. Aunque todos tienen sus propias peculiaridades, la gran mayoría de ellos se caracterizan por un estilo predominantemente barroco, mientras que las construcciones datan de siglos que van desde el IX hasta el XX, un dato que confirma la variedad arquitectónica e histórica que poseen los diferentes espacios. Para más información sobre ellos, pueden consultarse las páginas web del Concello y de Turismo de Galicia.