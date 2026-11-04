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Narón

Los vecinos de O Trece, en Narón, denuncian la falta de agua que sufren en sus casas

Una de las personas afectadas asegura que el suministro no llega a los manantiales ni a los pozos del lugar

Redacción Ferrol
04/11/2026 20:23
O Trece Narón
Los residentes piden una solución urgente que les permita volver a la normalidad
Jorge Meis
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Varios residentes de la zona de O Trece, ubicada en la parroquia de Sedes, han denunciado recientemente los problemas que están teniendo respecto al suministro de agua.

Según una particular, se están quedando sin ella tanto en los manantiales como en los pozos del área. En su caso, señala que lleva casi dos meses enfrentándose a esta situación, que la obliga a recurrir al agua de su piscina.

Asimismo, subrayó que a pesar de que las viviendas disponen de las instalaciones necesarias para contar con el servicio, no les llega absolutamente nada.

En consecuencia, los afectados calificaron de “inadmisible” lo que está ocurriendo. Además, afirmaron que no se trata del único caso detectado en la localidad naronesa, asegurando que hay otros puntos con problemas similares al suyo.

Por otra parte, la vecina explica que se puso en contacto con el presidente de la AVV el pasado 29 de septiembre, pero aseveró que este lleva ignorándola desde aquel entonces.

A su parecer, el actual responsable de la entidad debería “convocar en junta extraordinaria a las vecinas y vecinos para abordar un problema de primera necesidad”. Asimismo, recordó que en el área hay niños, personas mayores y, como es su caso, con discapacidad, lo cual le impide cargar con peso.

Debido a todo esto, los residentes de la zona de O Trece piden una solución urgente que les permita volver a tener acceso al agua en sus hogares. Por el momento, el Ayuntamiento de Narón no se ha pronunciado al respecto.

Imagen de la zona afectada

Pérdidas de agua en el parque de Freixeiro

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