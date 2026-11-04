La biblioteca municipal de Narón y la librería Day acogerán el viernes dos presentaciones literarias

En total, serán dos los libros que presentará María Timiraos en la biblioteca AEIG

El municipio naronés continuará el viernes su agenda cultural con dos propuestas literarias, ambas a las 18.30 horas.

Por un lado, la biblioteca municipal acogerá la presentación de los libros ‘No me rompí del todo’, pertenecientes a la última serie de María Timiraos.

Concretamente, la primera entrega, subtitulada ‘Aprender a vivir después del daño’, trata sobre diferentes realidades que vivió la autora, como son el bullying, el abandono emocional, la depresión postparto y la sensación de no tener un lugar propio. Además, en este ejemplar narra el proceso que llevó a cabo para aprender de esas heridas.

En cambio, el segundo volumen – ‘Las partes que quedaron en silencio’– se centra en todas aquellas emociones y experiencias que permanecieron enmudecidas durante años, así como en las consecuencias emocionales que tuvieron para la escritora. A su vez, la obra indaga en aspectos como la identidad, la recuperación de la voz y el dolor. Tras el acto, los asistentes tendrán la posibilidad de adquirir los ejemplares.

Asimismo, la autora Paula Merlán visitará la librería Day para dar a conocer su nueva colección ‘Olivia Buk, la arreglacuentos mágica’, ilustrada por Blanca Millán y compuesta por títulos como ‘La maldición de los unicornios’ o ‘Un tío monstruoso’.

Más allá de la presentación, la escritora viguesa –con una amplia trayectoria en la que ha publicado más de medio centenar de libros– aprovechará la ocasión para invitar a los niños y niñas a disfrutar de dos propuestas. La primera será un cuentacuentos, mientras que la segunda consistirá en un taller “mágico”. Aparte de estas actividades, también procederá a firmar las obras.

Desde el establecimiento informan de que será necesario reservar plaza para asistir a la cita llamando al número de teléfono 981 388 289.