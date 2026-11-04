Narón
La Asociación Cometa organizará el viernes una jornada solidaria en el centro comercial de Narón
La cita, que comenzará a las 17.30 horas, pretende dar a conocer la labor de la entidad y captar nuevos socios, entre otros objetivos
La Asociación Cometa ha anunciado que celebrará una jornada solidaria en el centro comercial de Narón. La cita, que comenzará el viernes a partir de las 17.30 horas, tiene como principal objetivo dar a conocer la labor de la protectora de animales, así como ofrecer información sobre cómo hacerse socio, adoptar a un animal o unirse al equipo de la entidad. Además, el evento contará con un puesto en el que se venderán los calendarios solidarios del próximo año y demás merchand