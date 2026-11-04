La Asociación Cometa organizará el viernes una jornada solidaria en el centro comercial de Narón

Uno de los perros rescatados por la entidad AEIG

La Asociación Cometa ha anunciado que celebrará una jornada solidaria en el centro comercial de Narón. La cita, que comenzará el viernes a partir de las 17.30 horas, tiene como principal objetivo dar a conocer la labor de la protectora de animales, así como ofrecer información sobre cómo hacerse socio, adoptar a un animal o unirse al equipo de la entidad. Además, el evento contará con un puesto en el que se venderán los calendarios solidarios del próximo año y demás merchand